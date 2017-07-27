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Soğanın fiyatı tarlada iki kat arttı

Amasya'da geçen sene tarlada kilosu 30 ile 35 kuruştan satılan yazlık soğan, bu yıl 50 ile 60 kuruştan alıcı buluyor.

Soğanın fiyatı tarlada iki kat arttı

27 Temmuz 2017 10:17

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden olan Amasya’da yazlık soğan hasadı başladı. Amasya’nın Geldingen Ovası’nda 7 köyde soğan üretimi yapılıyor. Tarlada kilosu 50-60 kuruş arasında alıcı bulan soğan pazarda 1 liranın üzerinde satılıyor. Amasya’da hasat edilen kuru soğan Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Üründen memnun olan üreticiler, soğanın tarladaki fiyatının geçen yıla oranla iki kat arttığını söyledi.
Geldingen Ovası bölgesindeki 7 köyde soğan hasadı yapıldığını belirten Ovasaray Köyü Muhtarı Mehmet Burcu, “Günlük 100-150 kamyon arası kantardan geçiş yapıyor. Amasya’dan Türkiye’nin her tarafına günde yaklaşık bin, bin 500 ton soğan gönderiliyor” dedi.

Tarlada kilosu 50 ile 60 kuruş arası değişen soğan fiyatlarının pazarda ise bir liranın üzerinde olduğunu anlatan Burcu, tüccarların dolan soğan çuvallarının örülmesi işleminde ‘Urfa usulü’ adı verilen örgü şeklinden istediklerini söyledi.

Hasatta başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu illerinden gelen yaklaşık 3 bin 500 mevsimlik tarım işçisi çalışıyor. Çadırlarda kalıp günün erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçilerine kesim ve çuvallama esnasında çocukları da yardımcı oluyor.

5 yıldır tarlalarda çalışmak için ailesiyle memleketi Şanlurfa’dan Amasya’ya gelip arkadaşı Gökhan Gezik ile birlikte her biri 50 kilonun üstünde ağırlığı olan soğan çuvallarını ören 17 yaşındaki Ahmet Atlı da, “İyi dikene dikişler kralı diyoruz. Dikemeyen ise tekrar şansını deniyor. Bizim için soğan demek ekmek parası demek. Okul kapandıktan sonra buraya gelip tarlalarda çalışıyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 4,5 aydır bölgede çalışan Şanlıurfalı Ali Elmas da, “Adana, Reyhanlı, Amasya, Merzifon böyle dolaşıyoruz. 6-7 ay boyunca çalışıyoruz. Kışın Şanlıurfa’daki evimize gidiyoruz. Bir, iki ay kalınca sonra tekrar yolculuğumuza başlıyoruz” şeklinde konuştu.

6 çocuğu olan 35 yaşındaki Elmas’a yardım eden kızı Asime ise eğitimine devam edip öğretmen olmak istediğini söyledi. 

Murat Çelik A.


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