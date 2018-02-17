Soğuğa meydan okudular

Yarışmacılar kar pistinden; Barış Manço kostümünden gelinlikli kıza, mağara adamından Titanik karakterlerine kadar birçok farklı kostümle buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Birinciliği Frozen Vikings takımından Nehir Solmaz-Tolga Sormaz ikilisi Viking kostümüyle elde etti.

Katılımcıların kendine has ve eğlenceli kostümleriyle yarıştığı Red Bull Kar Havuzu’nda yarışmacılar; aralarında İlayda Akdoğan, Bulut Özdemiroğlu, Özlem Süer, Mervan Tepelioğlu, Mehmet Yayla, Çiçek Güney ve Memet Güney’in yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Dolunay dizisi ile tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan da son zamanların fenomen dizisi La Casa de Papel’den esinlendiği kıyafetle buz gibi suyla dolu olan havuza atladı.

Birbirinden renkli ve cesaretli katılımcıların yarıştığı Kar Havuzu’nda ilk 3’e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği Frozen Vikings isimli takımdan Tolga Sormaz-Nehir Solmaz kazanırken, ikinciliği Badi Ekrem kostümüyle Hasan Karataş elde etti. Furkan Kılıç-Bugay Çağlar da Titanik kostümüyle üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Kimono Forever takımından Adeviye Semiz kazandı.

Alparslan Ötüken - Muhammed Kısır