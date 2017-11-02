Soğuk hava aktarların işine yaradı

Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için yaklaşık 23 çeşit şifalı bitki karıştırılarak hazırlanan kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğini belirtiler. Vanlı aktarlar, özellikle içerisinde ıhlamur, zencefil, adaçayı, ekinezya, havlıcan ve meyan kökü gibi bitkisel ürünleri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğünü ifade ederek, kışın günde 2-3 bardak içilmesini önerdiler.

Soğuk algınlığına yakalanan vatandaşların en çok başvurduğu ıhlamurun kilogram fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Kalitesine göre ıhlamurun kilogram fiyatının 150 ile 180 lira arasında değiştiğini söyleyen aktarlar, fiyatının yüksek olmasının sebebini işçiliğin zor olmasına bağlıyor.

Yaklaşık 20 yıldır şifalı bitkilerle uğraştığını ifade eden Ebubekir Kaya isimli aktar, havaların soğumasıyla birlikte işlerinde hareketliliğin yaşadığını belirterek, “Bitki satışlarını geçen yıl ile kıyaslayacak olursak işlerimiz hemen hemen aynı. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Fiyatlarda bir değişiklik oldu, o da çok ciddi bir artış değil. Özellikle yurtdışından gelen bitkilerin fiyatında artış oldu” dedi.

“Toplumumuz hasta olmadan tedbir almıyor”

Vatandaşların genellikle hasta olduktan sonra şifalı bitkilere başvurduğunu dile getiren Kaya, hasta olmadan önce şifalı bitkilerin kullanılmasını önerdi. Kaya, “İnsanlar genellikle hasta olunca bize müracaat ediyorlar. Maalesef toplumumuz hasta olmadan tedbir almıyor. Hasta olduktan sonra şifalı bitkilere yöneliyorlar” diye konuştu.

Ihlamurun kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Ihlamurun kilogram fiyatının 150-180 lira arasında değiştiğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapmış olduğumuz karışımlar var. Ihlamur, adaçayı, tarçın, havlıcan ve zencefil gibi 23 parçaya çıkabilen bir karışım var, soğuk algınlığı için onu öneriyoruz. Bu karışıma yan etkisi olmayan bitkileri karıştırıyoruz. Bu bitkiler herkesin kullanabileceği bitkilerdir. Ihlamur, adaçayı, öksürük kesici olarak zencefil kullanılır. Kan dolaşımını, vücut ısısını ayarlayabilmesi için de tarçın, papatya ilave edilir. Bunların içinde en pahalı olan ıhlamur. Ihlamur kalitesine göre fiyatı 150-180 lira arasında değişiyor. Ihlamur toplanması zor olan bir bitkidir. Yöremizde de pek yok. Daha çok Karadeniz bölgesinden geliyor.”

“Bu yılın ürünü yüksek bir fiyata bizlere sunulacak”

Soğuk algınlığına karşı özellikle 23 karışımda oluşan kış çayını öneren Adem Yönten isimli aktar ise, “Genelde bizde kış çayı tavsiye ediliyor. Bu çay yaklaşık 23 çeşit bitkinin karışımından oluşuyor. Bu vücuttaki iltihabı atmak için kullanılıyor. Bu yüzden en çok kış çayı satılıyor. Zencefil, kırmızı kök de tercih ediliyor. Öksürük ve vücuttaki enfeksiyonu atmak için bu bitkilere başvuruluyor. Sezonumuz da yükselme olacak ama daha tam başlamadı. Tarçın, zencefil, havlıcan 40 lira, kuşburnu 10 lira, ama bu fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü bu yılın ürünü yüksek bir fiyatta bizlere sunulacak. Ihlamur ise işçiliğinden dolayı ve ülkemizdeki verimin azalmasından dolayı pahalı bir bitkidir” diye konuştu.

Yılmaz Sönmez