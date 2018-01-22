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Soğuk hava bina kilitlerini dondurdu

Ardahan’da etkili olan soğuk hava binaların kapı kilitlerini de dondurdu. Dondurucu soğuk nedeniyle garajı olmayan vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önlerine park ettikleri araçlarının üzerini branda ve battaniyelerle kapatıyor.

Soğuk hava bina kilitlerini dondurdu

22 Ocak 2018 10:51

Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Ardahan’da bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı görüldü.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 19, Göle’de 20, Hanak 16, Damal 11 ve Posof‘da 6 derece olarak kaydedildi. 

Olgun Yıldız - Ufuk Işık
 

Etiketler: bina, kilit

 

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