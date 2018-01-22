Soğuk hava bina kilitlerini dondurdu

Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Ardahan’da bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı görüldü.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 19, Göle’de 20, Hanak 16, Damal 11 ve Posof‘da 6 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız - Ufuk Işık

