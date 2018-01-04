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'Soğuk hava bombası' ABD’nin doğu yakasını esir aldı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri “soğuk hava bombası” olarak bilinen ''Bombogenesis'' nedeniyle karla kaplandı.

Soğuk hava bombası ABDnin doğu yakasını esir aldı
'Soğuk hava bombası' ABD’nin doğu yakasını esir aldı - Foto Galeri

04 Ocak 2018 22:20
'Soğuk hava bombası' ABD’nin doğu yakasını esir aldı - Tıkla İzle

Amerika’nın önce güney doğu eyaletlerine kar yağışı getiren fırtına, kuzey doğu eyaletlerinde soğuk hava bombası olarak bilinen ''Bombogenesis'' olarak kendini gösterdi. Fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü ve 25 santimetreye varan kar yağışı ve aşırı buzlanmaya sebep oldu. Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi. ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey Eyaletleri karla kaplandı.

Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi.

Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor. Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı. Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.
Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi.

Alınan bilgilere göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 17 kişiye ulaştı. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu - Hasan Çelik - Candemir Sarı
 

Etiketler: ABD

 

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