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Soğuk hava daha ne kadar etkili olacak?

Uzun süredir beklenen kar, yurda giriş yaptı. Ancak beyaz örtüyü sevenler için haberler kötü, kar yağışı uzun soluklu olmayacak. Gelecek hafta ise Sibirya soğukları geliyor.

Soğuk hava daha ne kadar etkili olacak?

14 Ocak 2018 15:21
Soğuk hava daha ne kadar etkili olacak? - Tıkla İzle

Haftalardır beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Meteoroloji’nin son verilerine göre, yurdun büyük kısmında yağmur olarak görülen yağışların pazar günü başlayıp pazartesi de devam ederek kara dönüşmesi bekleniyor. Havaların soğuduğu kentte İstanbullular, karı yalnızca havada izleyecek. Zira, etrafı beyazlatacak bir kar yağışı beklenmiyor. Türkiye’yi birkaç günlüğüne etkileyecek olan soğuk hava dalgasının iç ve yüksek kesimlerimizdeki şehirler hariç diğer bölgelerde çok yoğun bir etki bırakması öngörülmüyor.

Şu günlerde etkili olan soğuk hava dalgası birkaç gün sonra yurttan ayrılacak. Ancak sömestr tatilinde tekrar giriş yapması bekleniyor. Son tahminlere göre 19 Ocak’tan sonra yurdu etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgasının bu haftakinden daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar da çok düşük seyredecek.

Etiketler: kar, soğuk hava

 

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