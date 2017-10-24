Soğuk hava deposu alev alev yandı| Antalya haberleri

Edinilen bilgiye göre, yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Finike karayolu üzerinde bulunan özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda meydana geldi. Yaklaşık 10 bin depolama kapasitesi bulunan ve içinde nar ve elma bulunan soğuk hava deposunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Personelin yemekte olduğu saatte yükselen alevler sebebiyle can kaybı ve yaralanan olmazken soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem durmaz