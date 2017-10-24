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Soğuk hava deposu alev alev yandı| Antalya haberleri

Antalya'nın Elmalı ilçesinde içinde soğuk hava deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Soğuk hava deposu alev alev yandı| Antalya haberleri

24 Ekim 2017 23:42
Soğuk hava deposu alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Finike karayolu üzerinde bulunan özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda meydana geldi. Yaklaşık 10 bin depolama kapasitesi bulunan ve içinde nar ve elma bulunan soğuk hava deposunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Personelin yemekte olduğu saatte yükselen alevler sebebiyle can kaybı ve yaralanan olmazken soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adem durmaz

Etiketler: antalya, yangın

 

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