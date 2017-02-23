Diğer
Kategoriler

Soğuk hava deposunda yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdiler.

Soğuk hava deposunda yangın

23 Şubat 2017 00:50

Edinilen bilgilere göre Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce’ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesindeki yaklaşık 10 bin civarında plastik meyve kasalarının bulunduğu yerde yangın çıktı. Kasalardan çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine tüm araçları ve ekipleri ile kısa sürede ulaşan İnegöl itfaiye ekipleri, yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Alevler arasında sağlam kasaları kurtaran mahalle sakinleri, kasaları yangın mahallinden uzaklaştırarak yangının büyümesinin önüne geçtiler. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucunda 50 bin liraya yakın zararın oluştuğu bildirildi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, yqangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!