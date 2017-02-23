Edinilen bilgilere göre Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce’ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesindeki yaklaşık 10 bin civarında plastik meyve kasalarının bulunduğu yerde yangın çıktı. Kasalardan çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine tüm araçları ve ekipleri ile kısa sürede ulaşan İnegöl itfaiye ekipleri, yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Alevler arasında sağlam kasaları kurtaran mahalle sakinleri, kasaları yangın mahallinden uzaklaştırarak yangının büyümesinin önüne geçtiler. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucunda 50 bin liraya yakın zararın oluştuğu bildirildi.

Salih Bakıcı