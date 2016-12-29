15 Temmuz Darbe Girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymadıkları ve FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 25'i tutuklu 29 sanık polisin geçtiğimiz salı günü yargılanmasına başlanmıştı. İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Duruşma Salonu’nda görülen davanın 3'üncü gününde Silivri'de soğuk hava etkisini gösterdi. Silivri'de 3 dereceye kadar inen hava sıcaklığı yağmurun da etkili olmasıyla basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Basın mensupları soğuk havaya rağmen darbe girişiminin İstanbul'da görülen ilk davasını takip etmek için sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar duruşma salonunun önündeki bekleyişini sürdürüyor. Yağmur altında çalışan basın mensupları kendileri ıslanırken şemsiyelerini kameralarını korumak için kullanıyor.

Öte yandan, davanın 3'üncü gününde de yoğun güvenlik önlemleri devam ederken duruşma salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de soğuk hava koşullarından etkilendi. Jandarmalar duruşma salonunun kapısında yağmur altında nöbet tutmaya devam ediyor.

Başak Akbulut - Mehmet Başa



