Anlaşamaz denilen kedi ve köpekler, soğuk havada bir araya gelerek insanlığa örnek olacak bir davranış sergiledi. Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Karagöz köyünde bir evin bahçesinde yaşayan kedi ve köpekler, soğuk hava nedeniyle birlikte yatmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, normalde çok iyi anlaşamadığı bilinen iki cins, soğuk havada üşüyerek birbirlerine sığınıyor. Evin bahçesinde kedi, köpeği ısıtmak için adeta masaj yapıyor.

"Normal şartlar altında can ciğer değiller"

Yaşananları kayıt altına alan Serkan Berber, kedi ve köpeklerin normal şartlarda çok iyi anlaşamadığını ama soğuk havanın onları bir araya getirdiğini belirtti. Kedilerin yer çok soğuk geldiği için köpeklerin üzerine çıkma ihtiyacı hissettiğini ifade eden Berber, "Bunlar bizim evin kedileri ve köpekleri. Köpeklere, benim dayımın oğlu Arif Eker ile birlikte bakıyoruz. Bize destek olan birkaç insan daha var köyde. Köpekler ve kediler aynı evin. Hepsinin aynı alanı paylaşması söz konusu. Normal şartlarda çok can ciğer değiller. Ama havalar soğuk olduğundan dolayı evin kuytusuna koyduğumuz yataklar var. O yatakların üst kısmını koyduk oraya. Köpekler orada yatıyor. Kediler de eve giremedikleri zaman eve girme sırası bekliyorlar. Eve girme sırası beklerken köpeklerin yanında vakit geçiriyorlar. Havanın çok soğuk olmasından dolayı köpeklerin üzerine çıkma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü yerden çok ciddi soğuk geliyor. Bir yandan çok iyi anlaşamadıkları için normal şartlarda çok temkinli davranıyorlar birbirlerine. Kedi dikkatli bir biçimde köpeğin üzerine çıkıyor. Çok kibar ve nazik biçimde köpeğin üzerine çıkıyor. Köpek de aslında çok gergin. Bir yandan çok hoşlanmıyor bu durumdan ama çok nazik olmasından ve masaj yapar gibi hareketler yapmasından dolayı onu tolere ediyor. Sonunda ikisi de kazanıyor. İkisi de sıcaklık kazanmış oluyor. Böyle bir ilişki var aralarında" dedi.

"Bu olağanüstü bir birbirlerinde yaklaşma durumu"

Bunun olağanüstü bir durum olduğunu ve köpeğin bu durumdan hoşnut olmamasına rağmen kediyi kabul ettiğini aktaran Berber, "Nispeten görmeye alışkın olduğumuz durumlar hani iyi anlaşmaları, bazen beraber yemek yemeleri ama tamamen bebeklikten beri birlikte büyümüş kedi köpek değil bunlar. Birbirlerini mesafeleri vardır her zaman. Bu durum olağanüstü bir birbirlerine yakınlaşma durumu. Köpek hoşlanmıyor bu durumdan aslında kedi hayati tehlikede. Kedinin daha uzak durması lazım ama kedi üzerine gidiyor. Köpek de bu durumdan hoşlanmamasına rağmen durumu kabul ediyor. Böyle masaj gibi oluyor, sıcaklık oluyor. Dolayısıyla kedi, kendini bir çeşit tatlı dille, nazik yaklaşımla kabul ettirmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Burak Tekin - Kadir Arslan