Yaz aylarında, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahile inerek hafta sonlarını balık tutarak geçiren olta balıkçıları, havaların soğumasıyla sahili boşalttı. Olta balıkçılarının yaz aylarında çocuklarıyla beraber stres attıkları sahil alan boş kaldı. Sahil kıyısına inerek tek başına oltayla balık tutmaya çalışan 52 yaşındaki olta balıkçısı Ziya Büdün, "Havanın sıcak olduğu aylarda hafta sonu buralar olta balıkçıları kaynardı, çoluk çocuk kaynardı ama şimdi kimse gelmiyor" dedi.

"Gelmediğimiz aylarda onlar da derine iniyor"

Soğuk havalarda balıkların denizin en derin yerlerine indiklerini de ifade eden Büdün, "Çünkü kış aylarında derinde yüzeye göre hava daha sıcak. O nedenle bu soğuk aylarda onlar da derine iniyorlar. Bu nedenle balık tutmak zorlaşıyor. Yaklaşık iki saattir buradayım daha bir şey yakalamadım. Yani biz gelmediğimizde onlar da gelmiyor. Soğuk hava, bizi hem keyfimizden hem de kısmetimizden etti" diye konuştu.

"Çocuklarımıza iyi geliyordu"

Balıkların kaçmasında gırgırlarında ayrı faktör olduğunu ifade eden Büdün, "Yaz aylarında, kimi arkadaşlarımız çocuklarını da yanlarına getiriyorlardı. En azından çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlardı. Yani bu durum çocuklarımıza da iyi geliyordu. Ama şimdi ise hava soğuk olduğu için kimse gelmiyor. Amacımız illa balık tutmak değildir. Maksat keyif olsun, zaman geçsin. Hava soğuk, şu an kimse yok ama ben de evden bunaldım, daha fazla dayanamadım montumu giydim, oltamı yanıma aldım çıktım" dedi.

Halil Dağ