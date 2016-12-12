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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu kış mevsiminde kalp krizi sayısında ciddi artış gözlendiğine dikkat çekerek, iklim geçişlerinde kalbin bu durumdan olumsuz etkilendiği söyledi.

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

12 Aralık 2016 12:56

Havaların soğumaya başladığını söyleyen Erdoğu,"Şuan bir çok bölgede kar yağışı var, özellikle iç Anadolu bölgesinde ciddi bir iklim değişimi var. Soğuk havanın kendisi göğüs ağrılarını tetikleyen bir şey, onun için bu dönemde hastalarımız dışarıya çıkarken kıyafetlerini buna göre seçmeleri; aşırı egzersizlerden soğuk havalarda kaçınmaları, soğuk hava ile temasın ellerinden geldiği kadar kısa tutulmasında fayda var. Soğuk havaya çıkıldığı zaman göğüslerinde baskı, yanma gibi bir takım şikayetler varsa bu durumu biran önce doktorlarına bildirmeleri gerekiyor" dedi.

Mevsimlerin değişmesiyle birlikte insanların yeme tarzlarında da değişlik olduğunu belirten Erdoğu,"Kış mevsiminde taze sebze ve meyvelere ulaşmak biraz daha güç, hastalar genelde konserve yiyecekleri tercih ediyorlar, bunun yanında yağlı besinler daha çok tüketiliyor. Dolayısıyla özellikle diyetinin çok iyi olması gereken bypasslı hastalar, şeker hastaları gibi hastaların kışın da diyetlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu. 

Hakan Kaleli

Etiketler: kalp krizi, Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İs, soğuk hava


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