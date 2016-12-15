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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Soğuk havaların kalp krizini tetiklediğini belirten Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahit Demir, kalp hastalarının soğuk havalarda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

15 Aralık 2016 10:42

Ülke genelinde etkisini iyiden iyiye gösteren soğuk havanın kalp krizini tetiklediğini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahit Demir, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Demir, “Soğuk hava ne yazık ki kalp krizini tetikler ve kalp hastalıkları artar. Tansiyon yüksekliği, ritim bozuklukları ile beraber diğer mevsimlere göre kalp krizini daha sık görüyoruz. Özellikle damarlar büzüşür vücut ısısını artırmak için kalp daha hızlı çalışmaya başlar. Tansiyon yükselir ve vücutta kan dolaşımında artma sağlanır. Nabız ve tansiyon arttığı için kalbin oksijen ihtiyacı da artar. Soğuğa bağlı olarak damarların büzüşmesi ile birlikte kandaki pıhtılaşma değerlerinde artma olacağı için bu durum kalp krizini artıracaktır.” dedi.

Özellikle kalp hastalarının soğuk havalarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Demir, “Soğuk havada dışarı çıkmamamız gerekiyor. Fazla ağır olan giysiler yerine bizi soğuktan koruyacak giysiler giymemiz gerekiyor. Soğuk havada yolda yürüyeceksek rüzgarı sırtımıza almamız gerekiyor. Burun kısmını bere ile korumamız gerekiyor. Soğuk havada sıvı tüketimini artırmalıyız. Özellikle yaşlı hastalar tuvalete sık gittiği için daha az sıvı tüketiyor. Eğer bir kalp yetmezliği yoksa günde 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Eğer su ile ilgili sıkıntımız varsa C vitamini içeren meyveler tüketmeliyiz. Su oranı yüksek meyveler balık ve omega içeriği yüksek gıdalar alabiliriz. Bununla birlikte bazı bitkisel çayları da tüketebiliriz.” şeklinde konuştu.

Soğukta vücut direncinin düştüğünü de hatırlatan Demir, “Kalp hastaları girip ve zatürreye normalden daha hassas oluyor ve bu hastalar daha çok etkileniyor. Bu hastaların yıllık grip aşısı ve beş yılda bir zatürree aşısı yaptırması gerekiyor.” ifadelerine yer verdi. 

Bahadır Muhlis Gökgül


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