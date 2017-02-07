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Soğuk hava ve don gül üretimini vurdu

Hatay’da 28 yıldır gül üreticiliği yapan Ahmet Sönmezateş, yaşanan soğuk hava ve zirai donun gül üretimini düşürdüğünü söyledi.


07 Şubat 2017 09:23

Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde 1,5 dekarlık arazide kurulu alanda gül üretimi yapan emekli öğretmen Ahmet Sönmezateş, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle özellikle kırmızı gülleri kooperatifler vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

Alınan tedbirlerin sonuçsuz kaldığını, zirai don olayı sonrasında güllerin zarar gördüğünü anlatan Sönmezateş, "Gülde bu sene üretimimiz çok düştü. Nedeni de aşırı soğuklar. Kırıkhan'da görülmemiş gece soğuklarını yaşadık. Gördüğünüz tüllerle muhafaza etmeye çalıştık. Bu ithal bir şey, ılık yalıtımını sağlamaya çalıştık. Ama eksi 6, eksi 7 oldu. Eksi 6, eksi 7 oluncaya kadar hiçbir şeyimiz kalmadı. Güllerimiz boynunu büktü. Çocuk acıkırsa, bir ihtiyacı olursa ağlar. Ama gül boynunu büker, durur. Dolayısıyla bu gördüğünüz gibi bitki boynunu büktü. Diyor ki ben hastayım" dedi.

Gül fiyatları el yakacak

14 Şubat Sevgililer Günü'nde gül üretiminin az olduğunu, bu nedenle gülün tane fiyatının üreticide 5 liraya kadar çıktığını kaydeden Sönmezateş, "Gül bu sene para ediyor ama gül az. Kooperatifte tanesi yaklaşık 2,5, 3 lira, 4 lira hatta 5 liraya kadar çıkıyor. Ancak bizde seramızda çok büyük zayiat oldu. Soğuktan koruyamadık. Tedbirleri almamıza rağmen soğuktan koruyamadık. Dolayısıyla bu Sevgililer Günü'nde çok az gül pazarlayacağız" diye konuştu. 

Buğra Güney
 


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