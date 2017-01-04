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Soğuk hava Yüksekova’da hayatı felç etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 32 dereceye varan soğuk hava hayatı adeta felç etti.

Soğuk hava Yüksekovada hayatı felç etti

04 Ocak 2017 14:20

Hava sıcaklığının eksi 32 derece olarak ölçüldüğü Yüksekova’da, hayat adeta donma noktasına geldi. Akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar, sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Soğuğa alışık olduğunu belirten Nazım Erkin isimli vatandaş, “Biz bu duruma alışığız. Her sene olduğu gibi bu sene de kış mevsimi biraz daha çetin geçiyor. Şubat ayının sonuna kadar, yani cemreler düşene kadar bu soğuklar devam edecektir. Bu gün nereden bakılırsa eksi 15 derecelik bir soğuk var. Acil işlerimiz dışında evden çıkmamayı tercih ediyoruz” dedi.

Soğukların satışlara olumlu yansıdığını ifade eden kömür satıcısı Süleyman Sancar ise “Yüksekova’da çetin kış nedeniyle bizim satışlarımız çok yoğun oluyor. Havaların çok soğuk olduğu zamanlarda satışlarımız da katlanıyor” diye konuştu. Konuşmalarında meslektaşlarına da seslenen Sancar, “Meslektaşlarımın kaliteli kömür satmalarını istiyorum. Bu, hepimiz açısından daha sağlıklı olur. Çünkü kirli kömür, hava kirliğine neden oluyor. Bu nedenle elimizden geldiği kadar iyi kömür satmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Aşırı soğuklar sürücülere de zor anlar yaşatırken, hareket halindeki bir araç ise dondu. Sabahın erken saatlerinde Şemdinli'ye gitmek üzere yolan çıkan tırın aşırı soğuklar nedeniyle yakıt deposu dondu. Yakıt deposunun altında ateş yakarak ısıtmaya çalışan ve olumlu bir sonuç elde edemeyen sürücü, başka bir sürücüden yardım istedi. İki gündür yolda kaldığını söyleyen tır sürücüsü Savaş Eğimli, "Şemdinli Sosyal Yardımlaşma Vakfına kömür taşıyorum. İki gündür yoldayım. Soğuktan dolayı mazotumuz dondu, perişan olduk. Arkadaşlarımızın yardımı ile aracı çalıştırdık. Bu soğuklar bizi aşırı derecede etkiliyor. Şu an eksi 23-24 derecede bir soğukluk var. Mecburen aracın içinde yatıp kalkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Ömer Oğuz- Erkan Çapraz

Etiketler: Hakkari soğuk hava


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