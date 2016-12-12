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Soğuk havalar aktarların yüzünü güldürdü

Kış soğuklarının kendisini göstermesiyle Aydınlı vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Yoğun günler yaşayan şifalı bitkilerin hekimlerin verdiği ilaçlara destek olabileceğini belirtti.

Soğuk havalar aktarların yüzünü güldürdü

12 Aralık 2016 10:12

Havaların soğuması, nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların artış göstermesi, aktarlarda mevcut bulunan şifalı bitklerin satışını diğer aylara göre biraz daha yükseltti. Aydınlı aktar sahibi Şükrü Nail Sarıoğlu, şifalı diye adlandırılan bitki ve otların ancak kişinin rahatsızlığı sebebiyle doktorun verdiği ilaçların yanında destek ve fayda sağlaması amaçlı kullanılması gerektiğini söyledi.

Özelikle soğuk algınlığı için aktar yoluna düşüldüğünü ifade eden Efeler Sevgi Yolu’nda aktar dükkanı bulunan Şükrü Nail Sarıoğlu, kullanılan otların yararı olduğu kadar yanlış kullanımı ve tüketiminden dolayı zararlarında olduğunu belirterek,”Aktarda deva arayan vatandaşların önce doktora gitmesi lazım. Aktara gelip de ’Benim midem ağrıyor, bacağım ağrıyor’ dememeleri lazım. Önce doktora gidecek ve mesela midesinde ne rahatsızlık var onu öğrenecek. Doktorun verdiği ilacı mutlaka kullanması lazım. Yani buradaki otlar ya da böyle karışımlar falan o tip şeyler asla tek tedavi edici olarak gösterilmemeli. İlaçların yanında bunlardan da destek alabilirler, çok faydalarını göreceklerdir” dedi.

Grip için iki türlü ürün var

Aktarlarda grip için iki türlü ürün olduğunu belirten Şükrü Nail Sarıoğlu, ”Grip için iki türlü ürün vardır. Birisi çay olarak demlenir diğeri ise kaynatılarak içilir. Çay olarak demlenen ürünümüz paket halindedir. Nezle, grip soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıklara iyi gelir. Bunun içinde ada çayı, kuşburnu, havlucan, çuha çiçeği, kekik ıhlamur, elma kurusu, okaliptüs, karanfil papatya vardır. Bunlar vücut direncini arttırır. Kışın hastalıklara karşı mücadele veren bitki ürünleridir. Kabuklu olan ürünler ise 5 dakika kaynatıldıktan sonra demlenip çay olarak içilir. Bu ürünler Zencefil, havlucan, tarçın, zerdeçal, karanfil, meyan kökü, hibisküs, loğusa şekeridir. Bunlardan kışın yüzde 95 oranında randıman alıyoruz. Aynı ürünleri toz halinde bal ile karıştırarak da kullanabilirsiniz” diye konuştu. 

Beşer Çeken
AYDIN 

Etiketler: soğuk havalar


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