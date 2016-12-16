Yazın dondurmaya lezzet veren salep bitkisi kış aylarında da içecek olarak kullanılıyor. Orkidenin köklerinden elde edilen salep yüzyıllardır Türklerin kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Soğuk algınlığına iyi gelen ve boğazı rahatlatma özelliği olan salep ile Manisa’ya özgü Mesir çayı satışlarında artış yaşanmaya başladı.

Boğazları yumuşatıyor, ciğerleri rahatlatıyor

Manisa’da tarihi Sultan Camii Külliyesi içinde yer alan 485 yıllık Taş Mektep’te hizmet veren işletmede kış aylarının başlamasıyla salep ve Manisa’ya özgü Mesir çayı satışlarında artış yaşanmaya başladı. Her iki içeceğin de göğüsleri ve boğazı rahatlatma özelliği olduğunu dile getiren işletme sahibi Fatih Yerkazan, “Kış aylarının başlamasıyla özellikle Mesir'den yaptığımız kış çayımız var. Mesir macunu ve baharatlarından oluşan bir çaydır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına ve rahatlamaya faydası olan bir bitki çayıdır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ise saleptir. Şu an havalar iyice soğumaya başladı. Salep satışları patladı diyebiliriz. Salep orkide bitkisinden köklü bir bitkidir. Türkiye’nin çeşitli topraklarında, dağlarda ve nemli yerlerde yetiştirilir. Orkide bitkisinin köklerinden oluşan bir tozdur. Bu toz çeşitli işlemlerden geçtikten sonra sütle birleşiyor. Biraz şekerle yaklaşık 1 saat kadar kaynatılarak özel salep tozuyla birleşerek sunum haline geliyor. Faydalarından bahsedecek olursak, özellikle boğazdaki enfeksiyonlara karşı çok etkilidir. Boğazlarımızı yumuşatır. Ciğerlerimizi rahatlatır. Kış aylarında severek içilen bir içecektir. Ülkemizde bu bitki giderek azalıyor. Onun için bunun değerini bilmemiz lazım. Doğal ortamın yanı sıra yetiştiriciliğine de başlandı. İnşallah bu tarihi içeceğimizi yıllar boyunca devam ettiririz” dedi.

Salebin kullanımı çok yoğun

Salebin Türklere ait bir içecek olduğunu ifade eden Yerkazan, “Bizim bu bölgede özellikle Antalya tarafında, ayrıca Kastamonu ve Karadeniz tarafında bu bitkinin köklerinin olduğunu biliyorum. Salebin ana borsasının olduğu yer de Burdur Bucak’tır. Bucak’tan Türkiye’ye dağılır salep. Hakiki salebin kilosu 300-400 TL civarındadır. Hatta daha fazla olduğu da söylenir. Yazın yediğimiz sade dondurmaların hepsinde salep kullanılır. Bu sütün soğutulmuş hali saleple birleştirilerek dondurma haline getirilir. Salep bitkisi ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Sıcak salep olarak Avrupa’da olup olmadığı hakkında çok bir bilgim yok ama muhtemelen dondurmada kullanılıyordur. Yazın yediğimiz sade dondurmalarda kullanılır" diye konuştu.

Sadık Cangel



