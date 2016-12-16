Diğer
Kategoriler

Soğuk havalar salep satışını artırdı

Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte Türklere has bir içecek olan salep satışlarında artış yaşanıyor. Boğazı yumuşatması ve ciğerleri rahatlatması nedeniyle tercih edilen salebin yanında Manisalılar Mesir çayını da içerek soğuk havalara karşı tedbir alıyor.


16 Aralık 2016 09:58

Yazın dondurmaya lezzet veren salep bitkisi kış aylarında da içecek olarak kullanılıyor. Orkidenin köklerinden elde edilen salep yüzyıllardır Türklerin kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Soğuk algınlığına iyi gelen ve boğazı rahatlatma özelliği olan salep ile Manisa’ya özgü Mesir çayı satışlarında artış yaşanmaya başladı.

Boğazları yumuşatıyor, ciğerleri rahatlatıyor
Manisa’da tarihi Sultan Camii Külliyesi içinde yer alan 485 yıllık Taş Mektep’te hizmet veren işletmede kış aylarının başlamasıyla salep ve Manisa’ya özgü Mesir çayı satışlarında artış yaşanmaya başladı. Her iki içeceğin de göğüsleri ve boğazı rahatlatma özelliği olduğunu dile getiren işletme sahibi Fatih Yerkazan, “Kış aylarının başlamasıyla özellikle Mesir'den yaptığımız kış çayımız var. Mesir macunu ve baharatlarından oluşan bir çaydır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına ve rahatlamaya faydası olan bir bitki çayıdır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ise saleptir. Şu an havalar iyice soğumaya başladı. Salep satışları patladı diyebiliriz. Salep orkide bitkisinden köklü bir bitkidir. Türkiye’nin çeşitli topraklarında, dağlarda ve nemli yerlerde yetiştirilir. Orkide bitkisinin köklerinden oluşan bir tozdur. Bu toz çeşitli işlemlerden geçtikten sonra sütle birleşiyor. Biraz şekerle yaklaşık 1 saat kadar kaynatılarak özel salep tozuyla birleşerek sunum haline geliyor. Faydalarından bahsedecek olursak, özellikle boğazdaki enfeksiyonlara karşı çok etkilidir. Boğazlarımızı yumuşatır. Ciğerlerimizi rahatlatır. Kış aylarında severek içilen bir içecektir. Ülkemizde bu bitki giderek azalıyor. Onun için bunun değerini bilmemiz lazım. Doğal ortamın yanı sıra yetiştiriciliğine de başlandı. İnşallah bu tarihi içeceğimizi yıllar boyunca devam ettiririz” dedi.

Salebin kullanımı çok yoğun
Salebin Türklere ait bir içecek olduğunu ifade eden Yerkazan, “Bizim bu bölgede özellikle Antalya tarafında, ayrıca Kastamonu ve Karadeniz tarafında bu bitkinin köklerinin olduğunu biliyorum. Salebin ana borsasının olduğu yer de Burdur Bucak’tır. Bucak’tan Türkiye’ye dağılır salep. Hakiki salebin kilosu 300-400 TL civarındadır. Hatta daha fazla olduğu da söylenir. Yazın yediğimiz sade dondurmaların hepsinde salep kullanılır. Bu sütün soğutulmuş hali saleple birleştirilerek dondurma haline getirilir. Salep bitkisi ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Sıcak salep olarak Avrupa’da olup olmadığı hakkında çok bir bilgim yok ama muhtemelen dondurmada kullanılıyordur. Yazın yediğimiz sade dondurmalarda kullanılır" diye konuştu.

Sadık Cangel 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç