Bağışıklık sistemi, hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı kişiyi koruyarak önemli bir görev yapmıyor. Fakat bazen bu savaşta başarısız olmakta ve mikropların hastalıklara yol açmasına olanak vermektedir. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için ilk adım, sağlıklı beslenmek ve alınan vitaminlere dikkat etmek.

Soğuk havaları artık tam anlamıyla hissettiğimiz bu günlerde vitamin ve besin destek ürünlerinin alımı büyük önem taşıyor. Özellikle A,B C,E vitaminleri, potasyum, selenyum ve çinko içeren besinler, yeterli düzeyde karbonhidrat alımı hastalıklardan korunmaya destek oluyor. A Vitamini (diğer adıyla retinol), bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk havalarda direncinizin yükselmesine yardımcı oluyor. B vitamini, B-1, B-2,B- 6 ve B-12 vitaminlerinin hepsini kapsıyor ve bu grup vitaminler kış aylarında yaşanabilecek, sindirim ve sinir sistemi sorunları için çok gerekli ve hayati önem taşıyor. C vitamini ise kış aylarında sıkça yaşanan soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da direnci artırıyor. E Vitamini cildi korumada ve güzelleştirmeye yardımcı oluyor. E Vitamini ve Selenyum birlikte alındığında gribal enfeksiyonların daha kolay geçmesine ve vücudun direnç kazanmasına destek oluyor. Yaşanacak Bbir Hhayat konseptiyle ürünler sunan Qnet Türkiye, Vitanew Serisiyle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sağlık sorunlarına karşı vücudun direncini arttırmaya yardımcı olan mineraller içeren multivitamin takviyesi sunuluyor.

Kış aylarında kullanılabilecek vitaminler

Vitanew Multivitamin: Multivitaminler vücudunuzun fiziksel ve zihinsel direncinin arttırılmasına yardımcı olabilir. Multivitamin’in içinde A, C, D, E Vitaminleri B5, B6, B12 Vitaminleri, Kalsiyum, Demir, Bakır, Çinko Biotin ve Folik Asit bulunuyor. Vitanew Kalsiyum - Magnezyum - Çinko: Magnezyum, sinir sisteminin aşırı duyarlılığını azaltarak sakinleşmeye yardımcı olduğu için “Anti-stres Minerali ” olarak da bilinir. Enzimlerin harekete geçirilmesi ve kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde rol alır. C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi vitamin ve minerallerin daha etkili kullanılması için de gereklidir.