Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Soğuk havalarda hastalıklara karşı direncinizi yüksek tutun

Soğuk havalarda hastalıklara karşı direncinizi yüksek tutun

Soğuk kış günlerinde hissedilen halsizlik, kırgınlık hissi günlük yaşantımızı kötü yönde etkiliyor. Havaların ani değişiklik göstermesi insanların bağışıklık sistemini zayıflattığı için grip, nezle, soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar ise bazı vitaminler sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini yükseltilebileceğine dikkat çekiyor.


10 Aralık 2016 11:30

Bağışıklık sistemi, hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı kişiyi koruyarak önemli bir görev yapmıyor. Fakat bazen bu savaşta başarısız olmakta ve mikropların hastalıklara yol açmasına olanak vermektedir. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için ilk adım, sağlıklı beslenmek ve alınan vitaminlere dikkat etmek.
Soğuk havaları artık tam anlamıyla hissettiğimiz bu günlerde vitamin ve besin destek ürünlerinin alımı büyük önem taşıyor. Özellikle A,B C,E vitaminleri, potasyum, selenyum ve çinko içeren besinler, yeterli düzeyde karbonhidrat alımı hastalıklardan korunmaya destek oluyor. A Vitamini (diğer adıyla retinol), bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk havalarda direncinizin yükselmesine yardımcı oluyor. B vitamini, B-1, B-2,B- 6 ve B-12 vitaminlerinin hepsini kapsıyor ve bu grup vitaminler kış aylarında yaşanabilecek, sindirim ve sinir sistemi sorunları için çok gerekli ve hayati önem taşıyor. C vitamini ise kış aylarında sıkça yaşanan soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da direnci artırıyor. E Vitamini cildi korumada ve güzelleştirmeye yardımcı oluyor. E Vitamini ve Selenyum birlikte alındığında gribal enfeksiyonların daha kolay geçmesine ve vücudun direnç kazanmasına destek oluyor. Yaşanacak Bbir Hhayat konseptiyle ürünler sunan Qnet Türkiye, Vitanew Serisiyle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sağlık sorunlarına karşı vücudun direncini arttırmaya yardımcı olan mineraller içeren multivitamin takviyesi sunuluyor.

Kış aylarında kullanılabilecek vitaminler
Vitanew Multivitamin: Multivitaminler vücudunuzun fiziksel ve zihinsel direncinin arttırılmasına yardımcı olabilir. Multivitamin’in içinde A, C, D, E Vitaminleri B5, B6, B12 Vitaminleri, Kalsiyum, Demir, Bakır, Çinko Biotin ve Folik Asit bulunuyor. Vitanew Kalsiyum - Magnezyum - Çinko: Magnezyum, sinir sisteminin aşırı duyarlılığını azaltarak sakinleşmeye yardımcı olduğu için “Anti-stres Minerali ” olarak da bilinir. Enzimlerin harekete geçirilmesi ve kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde rol alır. C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi vitamin ve minerallerin daha etkili kullanılması için de gereklidir. 

Etiketler: hastalık, soğuk hava


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç