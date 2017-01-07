Diğer
Kategoriler

Soğuk havalarda kalp krizi riski artıyor

Kardiyolog Haci Çiftçi, soğuk havalarda kalp krizi geçirme riskinin arttığını belirterek özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlara uyarılarda bulundu.

Soğuk havalarda kalp krizi riski artıyor

07 Ocak 2017 09:47
Soğuk havalarda kalp krizi riski artıyor - Tıkla İzle

Kardiyolog Haci Çiftçi, sıcaklığın eksi değerlere düştüğü bugünlerde özellikle kalp hastalarının ve mesleği gereği dışarıda çalışmak zorunda olanların kalp krizi riski taşıdığını ifade etti. Kalbin, dolaşım merkezinin bir ana üssü gibi olduğunu, kendisine bağlı damarlar olmasının yanı sıra kalbin kendisini de besleyen damarlar olduğunu anımsatan Çiftçi, "Dolayısıyla soğuk havalarda damarlar büzüşür. Damar daha önceden darsa daha beter daralacaktır ve bu kalbe yeterince kan gitmesini engelleyecektir. Bu kalp krizini tetikleyen faktörlerden biridir. Diğer bir faktör ise soğuk havanın oluşturduğu stresten ötürü tetikleme ihtimali vardır. Sıcak havalarda ise bunun tersi olur. Soğuk ve sıcak havanın kalp ve damar hastalıklarında kendine has oluşturduğu etkileri vardır. Bunları bilmek ve ona göre önlem almak lazım" dedi

Dışarıda çalışan meslek gruplarının risk altında olduğunu kaydeden Çiftçi, "Dağda, ormanda çalışanlar ile belediye temizlik işçileri ve güvenlik güçleri gibi dışarıda görev yapanların kendilerini soğuktan koruyacak giysiyi seçmeleri çok önemli. Kalp hastalığı olmadığını düşünenler, 10 yıldan fazla şeker hastalığı bulunanlar, tansiyonu olup da tansiyonunu ölçtürmeyenler ve bunun bilincinde olmayanlar da özellikle risk altındadır. Çünkü bu tür hastalar bir şeyim yok deyip soğuğa ve sıcağa aldırmadan hareket ederler" ifadelerini kaydetti.

Emrah Kızıl 

 

Etiketler: kalp krizi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -2°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa -3°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç