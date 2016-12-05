Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Bursa Çanakkale karayolunda görüntülenen binlerce sığırcık, yolun üzerinde bir süre dinlendi. Sığırcıkları fark eden bazı sürücüler korna çalarak veya durarak kuşları kovalarken bazı araçların ise umursamadan sürünün üstüne doğru hız kesmediği görüldü. 10 dakika boyunca adeta eylemci gibi yolu kesen sığırcıklar, korna ve duran araçlardan kaçarak yolun kıyısındaki bir ağacı kendilerine mesken tuttu.

Sığırcık kuşları

Sığırcık kuşları, özellikle kış aylarında oluşturduğu kalabalık sürülerle uçuşları dansa benzetilerek beğeniyle izleniyor. Yırtıcı kuşlardan kaçmak için gökyüzünde binlerce bireyden oluşan sürü adeta şekilden şekile girerek görsel bir şölene imza atıyor. Üzerindeki yüzlerce kalp desenleri ile görünüşü de ilginç olan sığırcıklar yaz aylarında sürülerinden ayrılıp şehir içleri üremek için yuva arıyorlar.

Alper Tüydeş

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