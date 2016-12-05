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Soğuk onları da vurdu, binlercesi kara yolunu kapattı...

Bursa'da hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesi üzerine daha sıcak olan karayoluna inen binlerce kuş yiyecek aradı. Yolu kapatan sığırcıklar zaman zaman trafiğin aksamasına sebep oldu.

Soğuk onları da vurdu, binlercesi kara yolunu kapattı...
Soğuk onları da vurdu, binlercesi kara yolunu kapattı... - Foto Galeri

05 Aralık 2016 10:03
Soğuk onları da vurdu, binlercesi kara yolunu kapattı... - Tıkla İzle

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Bursa Çanakkale karayolunda görüntülenen binlerce sığırcık, yolun üzerinde bir süre dinlendi. Sığırcıkları fark eden bazı sürücüler korna çalarak veya durarak kuşları kovalarken bazı araçların ise umursamadan sürünün üstüne doğru hız kesmediği görüldü. 10 dakika boyunca adeta eylemci gibi yolu kesen sığırcıklar, korna ve duran araçlardan kaçarak yolun kıyısındaki bir ağacı kendilerine mesken tuttu.

Sığırcık kuşları

Sığırcık kuşları, özellikle kış aylarında oluşturduğu kalabalık sürülerle uçuşları dansa benzetilerek beğeniyle izleniyor. Yırtıcı kuşlardan kaçmak için gökyüzünde binlerce bireyden oluşan sürü adeta şekilden şekile girerek görsel bir şölene imza atıyor. Üzerindeki yüzlerce kalp desenleri ile görünüşü de ilginç olan sığırcıklar yaz aylarında sürülerinden ayrılıp şehir içleri üremek için yuva arıyorlar. 

 Alper Tüydeş 
BURSA 


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