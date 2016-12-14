Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Soğukta bırakılan eşeğe zabıta sahip çıktı

Soğukta bırakılan eşeğe zabıta sahip çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sahibi tarafından soğukta bırakılan eşeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.


14 Aralık 2016 17:08

Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde gece sahibi tarafından dışarıda bırakılan eşeği görenler durumu Çivril Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri eşeği bulunduğu yerde besleyerek sahip çıktı. Hayvan Hakları Derneği Çivril şubesi tarafından yapılan ihbar sonucu Çıtak Mahallesine giden ekipler eşeğin A.K.,’ye ait olduğu tespit ederek koruma altına aldı.

Eşeği eksi 8 derece soğukta bırakan çoban A.K.’yi bulan zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri olayın tekrarlanması durumunda eşeğe el koyacaklarını söyledi. 

Zekican Şenkaya

Etiketler: Denizli, eşşek, soğuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç