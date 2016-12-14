Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde gece sahibi tarafından dışarıda bırakılan eşeği görenler durumu Çivril Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri eşeği bulunduğu yerde besleyerek sahip çıktı. Hayvan Hakları Derneği Çivril şubesi tarafından yapılan ihbar sonucu Çıtak Mahallesine giden ekipler eşeğin A.K.,’ye ait olduğu tespit ederek koruma altına aldı.

Eşeği eksi 8 derece soğukta bırakan çoban A.K.’yi bulan zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri olayın tekrarlanması durumunda eşeğe el koyacaklarını söyledi.

Zekican Şenkaya