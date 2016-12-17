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Soğukta üşüyen kedi hastaneye sığındı

Ağrı’da dondurucu soğukta üşüyen kedi, hastaneye sığınarak ısınmaya çalıştı.

Soğukta üşüyen kedi hastaneye sığındı

17 Aralık 2016 11:58

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve fırtınanın ardından dondurucu soğuklar, insanların olduğu kadar sokak hayvanları da etkiliyor. Soğuk havada üşüyen kuş, kedi, köpekler gibi hayvanlar ısınmak amacıyla evlere ve resmi kurumlara sığınarak ısınmaya çalışıyor. Dün akşam saatlerinde sokakta yaşayan ve üşüyen kedi, ısınmak amacıyla Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servisine sığındı. Gizlendiği yerde ısınmaya çalışan kedi, korkuyla etrafına baktı. Bir süre ısınan kedi tekrar acil servisten dışarıya çıktı. Öte yandan yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan kentte hayvanlar yiyecek bulmaya çalışıyor. Bazende evlerin önünde yiyecek verilmesini bekleyen hayvanlar, saatlerce evlerinde önünde bekliyor. 

Etiketler: kedi hastane


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