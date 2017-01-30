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Soğuktan donan arılarını avuçlarında ısıtıyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, bu durum arıcılara büyük güçlükler yaşatıyor. Arıcılar, eksi 16 dereceyi bulan soğukta kovanlarına giremeyen arılarını, avuçlarında ısıtarak, yuvalarına koyuyor.

Soğuktan donan arılarını avuçlarında ısıtıyorlar

30 Ocak 2017 12:22
Soğuktan donan arılarını avuçlarında ısıtıyorlar - Tıkla İzle

Zorlu doğası ile baş döndüren Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığı geceleri eksi 16’lara kadar düşerken, kar kalınlığı ise 1,5 metreye ulaştı. Söz konusu durum, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlardan çok, köylerde arıcılıkla uğraşan hayvancıları etkiledi. Kar yağar yağmaz ellerine aldıkları küreklerle arı kovanlarının önünü temizleyen arıcılar, gün boyu yoğun mesai harcıyor. Arılarını dondurucu soğuklardan korumak için eksi 16 derecede ter döken arıcılar, çıktıkları kovanlarına giremeyen arılarını, avuçlarında ısıtarak, yuvalarına koyuyor.

Başaran köyünde arıcılıkla uğraşan ve 50 kovan arısı bulunan Zeki Uçuş, bölgede kış aylarında yoğun kar ve tipinin olduğunu belirterek, arıların dışarıya çıkamadığını ve donarak telef olduğunu ifade etti. Bu nedenle kar yağınca hemen kovanlarının önünü temizlemeye koyulduklarını anlatan Uçuş, “Bu yörede vatandaşların çoğu arıcılıkla uğraşıyor. Onlarca meslektaşım var ve hepimiz kışın bu çileyi çekiyoruz” dedi.  

Serdar Gükçe

Etiketler: Beytüşşebap, donan arılar, Şırnak, Türkiye


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