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Soğuktan kaçan kokarca köyün neşesi oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dondurucu soğuktan kaçarak, köye inen kokarca, köylülerin neşesi oldu.

Soğuktan kaçan kokarca köyün neşesi oldu

01 Şubat 2017 11:51

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının ise gece saatlerinde eksi 20’leri gösterdiği Beytüşşebap’ta doğada yiyecek bulamayan hayvanlar, köylere iniyor. İlçedeki Kato Dağında yaşadığı tahmin edilen ve dondurucu soğuktan kaçarak Aşağıdere köyüne inen bir kokarca köylülerin neşesi oldu. Hayvanı evinin çevresinde bulduğunu belirten köylülerden Nizamettin Temel, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Evden ahıra giderken çevrede kediye benzer bir hayvan gördüm. Ancak kedi olmadığını fark edince yakalamak için peşinden koştum. Ahıra doğru kaçarken yığınların içerisinde tuttum. Aç olan hayvanı eve getirip, sobanın kenarına bıraktım. Isındıktan sonra getirdiğim balıkları yedirdim. Hayvan evimizin ve köyümüzün neşesi oldu. Bu yörede ilk kez bu türde bir hayvan görüyoruz. Akrabalarımız merak ettikleri için görmeye geliyorlar” dedi.
 


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