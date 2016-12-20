Soğuk hava Ardahan'da hayatı adeta esir aldı. Akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu ve işlerinin düştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Maalesef Doğu Anadolu bölgesinin kuzey doğusu ve en soğuk ili, güneşin ilk doğduğu, ilk battığı ve maalesef iklimi soğuk ilinde yaşıyoruz. Şu anda gerçekten olağanüstü bir hal yaşar durumundayız. Her taraf buz kesmiş, ama ne yapalım vatandır, memlekettir, seviyoruz ve seveceğiz" dedi.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen bir vatandaş ise, ’"Çok soğuk ve soğuktan yüzümüz, gözümüz dondu. Haberlerde eksi 28 olarak söyleniyor ama şu anda eksi 40’ı yaşıyoruz. İşimizden dolayı Ardahan’a geldik, işimiz olmazsa gelmeyecektik. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 39, Göle’de 37, Hanak’ta 31, Çıldır'da 34, Posof’ta 18 ve Damal'da 25 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız

ARDAHAN