Şöhretler karması Diyarbakır'da karşılaştı |İşte kazanan takım

Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nin bugünkü programı, Şöhretler Karması'na ayrıldı.

Teknik direktörlüğünü Mırcea Lucescu'nun yaptığı beyaz takım ile teknik direktörlüğünü Emrah Bayraktar'ın yaptığı kırmızı takım karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı beyaz takım, kırmızı takımı 5-3 yendi.

Beyaz takımın gollerini Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Semih Şentürk ve Mustafa Varank atarken, kırmızı takımın gollerini ise Süleyman Soylu, Ayhan Akman ve Faruk Atalay kaydetti.

Büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından takımlar formalarını stadı hıncahınç dolduran vatandaşlara dağıttı.

Aydın Yorat

