ŞOK Market 12-18 EYLÜL aktüel İndirimli Ürünler listesinde neler var? | ŞOK aktüel 12-18 Eylül kampanya kataloğu. ŞOK market 12-18 EYLÜL AKTÜEL indirimli ürünler listesinde neler var? ŞOK AKTÜEL 12-18 EYLÜL kataloğu burada… ŞOK aktüel 12-18 Eylül indirim listesi yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan ŞOK aktüel indirim kampanyasını sakın kaçırmayın. ŞOK market ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler için ŞOK aktüel 12-18 EYLÜL indirim listesi olarak harika bir kampanya hazırladı. İhtiyacınız olan hem hesaplı hem de kaliteli ürünler ŞOK aktüel 12-18 EYLÜL indirim listesi kataloğunda yer alıyor. İşte, detaylar...

ŞOK MARKET 12-18 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KAMPANYASI

12- 18 Eylül ŞOK aktüel ürünler indirim listesi hem kaliteli hem de hesaplı ürünlerle yine dopdolu… Vatandaşlar tarafından ŞOK market indirimi bu hafta da oldukça merak ediliyor. Peki, 12-18 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğunda neler var? ŞOK market birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlerini Hepsi İyi Marka Fabrikadan Halka sloganıyla satışa sunuyor.

Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel market indirim kataloğu açıklanır açıklanmaz vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muharrem ayına girdiğimiz şu günlerde ŞOK aktüel indirimli ürünleri sorgulanmaya başlandı. Bir önceki katalogda listesinin neredeyse tamamını okulların açılması sebebiyle okul malzemelerine ayıran ŞOK Market yeni kataloğunun ilk sayfasında da okul ürünlerinin bir kısmına yer ayırmaya devam etmiş. İşte, bu hafta ŞOK markete gelecek indirimli ürünler…

ŞOK indirim listesini incelemeye devam ettiğimizde Defter çeşitleri 0,95 TL den başlayan fiyatlarla yer alırken, lisanlı okul çantaları dikkat çekiyor. Lisanslı Anaokulu çantası 12,90 TL Beslenme çantası ilkokul çantası 23,90 TL, Okul sırt çantası 22,90 TL, Kalem kutusu 4,75 TL, Ofis sandalyesi 169,90 TL, Pritt Stick yapıştırıcı 10,90 TL, Pritt 3 + 2 silgi 4,95 TL, Kurşun kalem 6lı 1,50 TL, Uçlu kalem koyu renkler 7,95 TL olarak bu indirimli ürünler yeni katalogdaki yerini almış. ŞOK kataloğunda yer alan diğer sayfalarda ise Muharrem ayına girmemiz sebebiyle Aşure ayına için özel indirimler görüyoruz.

ŞOK AKTÜEL 12-18 EYLÜL 2018 İNDİRİM KATALOĞU

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen ŞOK aktüel 12-18 Eylül 2018 okul özel aktüel ürünler kampanya günlerinde hangi ürünler indirimli olarak satışta olacak? Okullar açılırken Eylül ayına mükemmel bir giriş yapan ŞOK aktüel okul hazırlıkları ile reyonlarını renklendirirken bu haftaki yeni katalogdaki aşure malzemelerine özel indirimlerle ŞOK aktüel vatandaşlara hem kaliteli hem de hem de hesaplı ürünler sunuyor.

Okulların açılmasına az bir süre kala ŞOK marketin yaptığı okul ve kırtasiye malzemelerindeki büyük indirimler hem zengin hem de hesaplı seçeneklerle velilerin cebini rahatlatacak görünüyor.

İşte sizler için incelediğimiz ŞOK Aktüel 12-18 EYLÜL 2018 okul indirim listesi kataloğu…

Bu Hafta yine Ne pişirsem diyenlere en güzel tariflerle Manav reyonunda muhteşem indirimler var. Ayrıca Şok Aktüel devamında İkincisi \%50 indirimli ürünler reyonlarda dikkatlerinizden kaçmayacak ürünler dolu dolu. Ayrıca artık bir klasik haline gelen Şok Market şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün gruplarında \%80′ e varan indirimler yine sizleri bekleyen fırsatlar olarak yerini alıyor.

ŞOK MARKET 12-18 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KATALOĞU BROŞÜRÜ

12 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KAMPANYALI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

12 Eylül Şok Aktüel Kataloğu 2. sayfasında da yine kampanyalı ürünler sizleri bekliyor. Bu haftaki yeni indirim listesinde daha çok Aşure ayı için özel indirimler yer alıyor. ŞOK markette bu hafta indirime girecek olan diğer ürünler şöyle;

Amigo Fındık İçi 7,25 TL

Amigo badem 11,45 TL

Amigo dalından meyve mix 2,95 TL

Amigo dalından Antep karası üzüm 4,95 TL

Kuru fasulye 5,75 TL

Nohut 6,75 TL

Aşurelik buğday 2,75 TL

Amigo aşurelik kuru kayısı 5,45 TL

Amigo dalından kuru üzüm 3,75 TL

Amigo Kabuklu ceviz 15,75 TL

Amigo ceviz içi 13,95 TL

Amigo kuru incir 8,95 TL