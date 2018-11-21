ŞOK MARKET 21-27 KASIM 2018 aktüel İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi | ŞOK AKTÜEL 21-27 Kasım KAMPANYA KATALOG broşürü

ŞOK MARKET 21-27 Kasım 2018 aktüel İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi | ŞOK AKTÜEL 21-27 Kasım KAMPANYA KATALOG broşürü. ŞOK AKTÜEL 14-20 Kasım katalogu burada…

ŞOK aktüel 21-27 Kasım indirim listesi yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan ŞOK aktüel indirim kampanyasını sakın kaçırmayın. ŞOK market ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler için ŞOK aktüel 21-27 Kasım indirim listesi olarak harika bir kampanya hazırladı. İhtiyacınız olan hem hesaplı hem de kaliteli ürünler ŞOK aktüel 21-27 Kasım indirim listesi katalogunda yer alıyor. İşte, detaylar... ŞOK market aktüel 21-27 Kasım 2018 kataloğu yayınlandı. Aktüel kampanyalarını tüketicisinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırlayan ŞOK market güncel indirim kataloğu ile yine çok konuşulacağa benziyor. ŞOK aktüel 21-27 Kasım tarihleri için hazırladığı kampanyasını incelediğimizde A'dan Z'ye bir evin ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok ürüne yer verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Mutfak kategorisindeki elektronik ürünler kaçırılmaması gereken indirim fırsatları olarak sizleri bekliyor. İşte güncel 21-27 Kasım ŞOK market aktüel indirim listesi ve detaylar… ŞOK market aktüel listesinde ilk dikkat çeken ürünler; Group Marka Blender Set ve Kawai Elektrikli Cezve… Diğer öne çıkan ürünler ise şöyle; Piramit Dekoratif Raf, Kızartma Teli Hediyeli Emaye Kızartma Tavası, Mısır Patlangaç, Aspirin 5 lt Asperox Çok Amaçlı Temizleyici, Borcam Yuvarlak Tepsi, Plastik Şeffaf Saksı, Çelik 16 cm Saklama Kabı, Canlı Kasımpatı Saksı Çiçeği ve Cyclamen Saksı Çiçeği gibi ürünler ŞOK market raflarında sizleri bekliyor.

ŞOK MARKETL 21-27 KASIM 2018 AKTÜEL KATALOĞU

Mutfak kategorisinde hanımların mutfakta oldukça işine yarayacak pratik, kullanışlı ve fiyatıyla da oldukça hesaplı birçok çeşit ürüne yer verilmiş. İşte mutfak grubunda yer alan o muhteşem ürünlerden bazıları; kaymaz taban ve 1.2 lt geniş iç hacim ile Group Marka Blender Set 129 TL, 1200 watt 2 farklı hız seçeneği, paslanmaz çelik bıçaklar, 2 yıl garantili gizli rezistans 4 fincan kahve kapasitesinde Kawai Elektrikli Cezve 27,90 TL, 4 Katlı ayarlanabilir paslanmaz Piramit Dekoratif Raf 99,90 TL, Borcam Yuvarlak Tepsi 14,75 TL, Paşabahçe Su Bardağı 7,99 TL, Paslanmaz Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,90 TL, Çelik 16 cm Saklama Kabı 14,90 TL, Cips ve Mısır Kovası 2,99 TL, Kızartma Teli Hediyeli Emaye Kızartma Tavası 27,50 TL, Mısır Patlangaç 4,99 TL ve Plastik Şeffaf Saksı 5,99 TL ile satışta olacak.

ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesinde yer alan diğer ürünler ise şu şekilde; Aspirin 5 lt Asperox Çok Amaçlı Temizleyici 15,90, Çekirdeksiz 400 gr. Baharatlı Yeşil Zeytin 5,95, Pantene Şampuan Avantajlı İkili Paket 22,90 TL, Anadolu Mutfağım 2500 gr. Gönen Pirinç 16,25 TL, 5 Litre Asprin 15,95 TL, Bardak hediyeli Cafe Crown Latte 16'lı 11,90 TL, Kasımpatı saksı çiçeği 4.99 TL, Eti Browni Gold 180 gr. 3.25 TL, İçim Tost Peyniri 400 gr. (25 TL ve üzeri alışverişlerde) 10 TL, Patos Rolls acılı süper boy cips 2.95 TL, 1 alana 1 bedava kampanyası ile Maraş usülü sade dondurma 500 ml 9.95 TL, Çek bırak spor arabalar 14.95 TL, Paslanmaz çelik saklama kabı 14.95 TL

ŞOK MARKET 21-27 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KAMPANYASI

ŞOK aktüel ürünler indirim listesi hem kaliteli hem de hesaplı ürünlerle yine dopdolu… Vatandaşlar tarafından ŞOK market indirimi bu hafta da oldukça merak ediliyor. Peki, 21-27 Kasım ŞOK aktüel indirim kataloğunda neler var? ŞOK market birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlerini ''Hepsi İyi Marka Fabrikadan Halka'' sloganıyla satışa sunuyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel market indirim kataloğu açıklanır açıklanmaz vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. ŞOK aktüel indirimli ürünleri sorgulanmaya başlandı.

ŞOK AKTÜEL 21-27 KASIM 2018 İNDİRİM KATALOGU

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen ŞOK aktüel 21-27 Kasım 2018 aktüel ürünler kampanya günlerinde hangi ürünler indirimli olarak satışta olacak? ŞOK aktüel vatandaşlara hem kaliteli hem de hem de hesaplı ürünler sunuyor.

21-27 Kasım ŞOK AKTÜEL KAMPANYALI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

İşte sizler için incelediğimiz ŞOK Aktüel indirim listesi kataloğu… Bu Hafta yine Ne pişirsem diyenlere en güzel tariflerle Manav reyonunda muhteşem indirimler var. Ayrıca Şok Aktüel devamında İkincisi \%50 indirimli ürünler reyonlarda dikkatlerinizden kaçmayacak ürünler dolu dolu. Ayrıca artık bir klasik haline gelen Şok Market şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün gruplarında \%80′ e varan indirimler yine sizleri bekleyen fırsatlar olarak yerini alıyor. Şok Aktüel Kataloğu yine kampanyalı ürünler sizleri bekliyor.

ŞOK MARKET 21-27 Kasım İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ

Birbirinden iyi ve kaliteli ürünleri ucuz fiyatlarla vatandaşlara ulaştıran ŞOK markette indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. ŞOK market indirimli kampanyaları için yayınladığı son katalogda yine birbirinden muhteşem ürünlere yer vermiş.

21-27 Kasım ŞOK AKTÜEL KAMPANYALI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK market aktüel listesinde her zamanki gibi meyve-sebze reyonunda büyük indirimler var. ŞOK market son güncel haber katalog broşür ve kampanyaları buradan takip edebilirsiniz.

ŞOK MARKET NEDİR?

ŞOK market Türkiye'nin 81 ilinde 5.700'ü aşan mağazası ile müşterilerinin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor. Müşterilerine daha etkili ulaşabilmek amacıyla mağaza ağını, sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor. 2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açan ŞOK market, son olarak 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açarak yoluna devam ediyor. Müşterilerine keyifli bir atmosfer oluşturmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını da yenilemiş durumda… ŞOK market, müşterilerine uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyor. “Her gün düşük fiyat” politikası ve farklı formattaki kampanyalarıyla müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen ŞOK market müşterilerine ‘Yeter de Artar' diyor.