ŞOK Market 6 EYLÜL aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? | ŞOK AKTÜEL 6 EYLÜL kataloğu broşürü okul malzemeleri. Bayram için ekonomik çözümler arayanlar için ŞOK aktüel 6 EYLÜL kataloğu yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan aktüel indirim kampanyasını sakın kaçırmayın. ŞOK market ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler için ŞOK aktüel 6 EYLÜL indirim listesi olarak harika bir kampanya hazırladı. İhtiyacınız olan hem hesaplı hem de kaliteli ürünler ŞOK aktüel 6 EYLÜL indirim listesi kataloğunda yer alıyor. Okullar açılırken çocukların ihtiyaç duyacağı tüm okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri ürünlerine ŞOK aktüel indirim raflarında yer verdi. İşte sizler için hazırladığımız merak edilen ŞOK Aktüel 6 EYLÜL 2018 indirim listesi kataloğu..

ŞOK market aktüel ürünler 6 EYLÜL indirim kataloğu yayında! İşte, 6 EYLÜL ŞOK aktüel indirim listesi! Vatandaşlar hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK market indirim listesi ve kataloğunu sorguluyor. Her hafta merakla beklenen ŞOK aktüel indirimli ürünler 6 EYLÜL 2018 indirimli ürünler listesi.

ŞOK AKTÜEL 6 EYLÜL İNDİRİMLİ OKUL MALZEMELERİ

Şok market aktüel 6 EYLÜL indirimli ürünler vatandaşın cebini düşünen hem ekonomik hem de kaliteli ürünlere yer vermeye devam ediyor.

ŞOK 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta hem uygun fiyatlı ve hem de kaliteli ürünler satan marketlere gelen yeri ürünler tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. ŞOK haftanın indirim kataloğu yayınlandıktan sonra vatandaşlar hangi ürünlerin geldiğini büyük bir merakla öğrenmek istiyorlar. Böylelikle indirimli ürün listesinin yayınlanmasıyla eğer beğendikleri bir şey varsa bitmeden alabilme şansı yakalıyorlar.

ŞOK MARKET HAKKINDA

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kuruldu. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. olarakl 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi. Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır. 2017 yılı itibariyle 4586 şubesi bulumakta. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu’dur







