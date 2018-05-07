Şok Marketler halka arz bilgilendirme toplantısı yapıldı

Şok Marketler halka arz bilgilendirme toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirildi. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, Demirel bir sunum gerçekleştirdi. Şok Marketlere yapılacak yatırımların getireceği karara ilişkin açıklamalar yapan Demirel, basın mensuplarının halka arz konusunda sorularını da yanıtladı.

“Halka arzdan gelecek bütün geliri şirket içerisine koyacağız”

Halka arz sürecinin Mart ayında başladığını belirten Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Neden Şok’ta yatırım yapmalıyım? Doğru ve hızlı büyüyen bir pazardayız. Doğru bir iş kolundayız. Gıda perakendeciliği içerisinde doğru bir formattayız. İndirim marketleri içerisinde kendimize özgün bir iş modelimiz var. Ve bu iş modeli sayesinde çok hızlı büyüdük, son 5 yıldır. Bundan sonra inanıyorum ki en az bu kadar daha bir büyüme potansiyeli var. Karlı büyüme potansiyeli var. İşte bu yüzden Şok’a yatırım yapmalıyız. Talep toplama tarihlerimiz, 8-9 Mayıs. Yarın itibariyle resmi talep toplama işlemlerimiz başlıyor ve 9’unda kapatıyoruz. Fiyat aralığımız, 12 ve 14 lira 40 kuruş seviyesinde olacak. Halka arz öncesi ödenmiş sermayemiz 360 milyon TL. Halka arz sonrasında bunu 578 milyon TL’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Halka arzdan gelen bütün geliri, yüzde yüzünü şirketin içerisine koyacağız ve şirket içerisinde değerlendireceğiz. Halka arzın büyüklüğünün de yaklaşık 2.6 milyarla 3.1 milyar arasında olmasını öngörüyoruz. Son olarak halka açılma oranı yüzde 37.8 civarında olacak. Umarım tüm yatırımcılarımıza kazançlı bir yatırım fırsatı olur. Böyle olunca da, tahmin ediyorum Türkiye’nin son on yılda gerçekleştireceği en büyük halka arzlardan biri olacak ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Piyasalar ne olursa olsun Şok’un pozitif ayrıştığını düşünüyorum”

Demirel, Şok Market’in son 5 yılda Türkiye’nin en hızlı perakendecisi olduğunu ifade ederek, “Pazar, çok cazip bir pazar. Her gün 3 yeni mağaza açmaya devam edeceğiz. Geçen yıl bin mağaza açtık. Her sene bin mağaza açıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettireceğiz. Böyle baktığınızda, özgün iş modeline baktığınızda da, kendisini rakiplerden ayrıştıran, hem mağaza açılışları hem özgün iş modeli hem pazarın potansiyeli açısından baktığınızda inanılmaz bir fırsat ortaya koyuyor. Dolayısıyla piyasalar ne olursa olsun Şok’un pozitif ayrıştığını düşünüyorum” dedi.

“Finansal olarak kaya gibi bir şirket haline gelmiş olacağız”

Öz kaynaklarının negatif olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Demirel, “Öz kaynaklarımız negatif. Az önce söyledim, halka arzdan gelecek bütün gelirlerle bu borçluluklarımızı tamamen kapatmış olacağız. Herhangi bir finansal borcumuz kalmayacak. Hatta şirket net nakit pozisyonuna geçmiş olacak. Yani borçluluktan daha fazla bir gelir elde edeceğiz. Öz kaynaklarımız pozitife geçmiş olacak. Sermaye artışı sayesinde. Net nakit pozisyonu sayesinde de finansal olarak kaya gibi bir şirket haline gelmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Emrah Kuş

