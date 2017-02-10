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Sokağa bırakılan üç yavru köpeği kendi elleriyle besliyor

minik Veysel Ağrı’da dondurucu soğukta sokağa bırakılan üç yavru köpeği harçlığıyla aldığı yiyeceklerle besliyor.

Sokağa bırakılan üç yavru köpeği kendi elleriyle besliyor

10 Şubat 2017 09:26

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Ağrı’da, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Cezaevi Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından torba içinde sokağa bırakılan üç yavru köpeğe Veysel Çavaş adlı 12 yaşındaki çocuk sahip çıktı. Minik Veysel sokağa bırakılmış halde bulduğu yavru köpekleri Murat Nehri üzerindeki köprünün altında bulunan güvercin barakasında beslemeye başladı. 

Yavru köpekleri sokağa bırakılmış halde bulduğunu ifade eden minik Veysel, hayvanları çok sevdiğini ve onlara acıdığı için sahip çıktığını belirtti. Altıncı sınıfa kadar okuduğunu, sonra okulu bıraktığını ifade eden Veysel Çavaş, havaların çok soğuk olduğunu ve bu yavru köpeklere acıyıp sadece büyümeleri için baktığını söyledi. Çavaş, “Bulduğum yavruları getirip, buraya koyup, besledim, büyüdüler. İki aydır ben bakıyorum. Masraflarını da her gün ben kendi harçlığımdan, cebimden harcayarak çarşıdan alıyorum” dedi.

Köpekleri beslemenin oldukça masraflı olduğunu söyleyen Çavaş, “Bana masrafı çok oluyor, bunlar günahlar, büyüsünler diye bakıyorum. Barakayı ise başka biri bırakmış, kuşların yeri normalde. Boş olduğu için bende yavru köpekleri buraya bıraktım. Sıcak olduğu için bende burada besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu köpekler artık benimdir diyebilirim. Üç yavru köpeğin anneleri yok. Ben bunları tek başıma besliyorum” şeklinde konuştu. 

Ahmet Genç
 

Etiketler: ağrı, köpek, soğuk


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