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Sokağa çöp atan kişiyi ismiyle deşifre etti

Muğla’nın Fethiye İlçesinde çöpleri çöp konteynırına atmak yerine sokağa atan kişiyi ismiyle deşifre etti.

Sokağa çöp atan kişiyi ismiyle deşifre etti

20 Şubat 2017 13:10

Fethiye’nin Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi üzerinde biri ya da birileri tarafından cadde üzerine bırakılan çöpler, mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Kim tarafından atıldığı bilinmeyen çöplerde en son yaşanan durum çevreyi kirleten vatandaşlara ders niteliğinde oldu.

Çöplerin gelişi güzel atıldığı cadde üzerinde 20 metre ilerde çöp konteynırı olmasına rağmen çöplerin cadde üzerine atılması büyük tepki çekti. Mahalle sakinlerinden Kamil Adaçam, çöplerin atıldığı yere gittiğinde poşetlerin üzerinde Burcu Solmaz ismini gördü. Çöp poşetlerinden çıkan alışveriş fişinden de Burcu Solmaz isminin çıkması, çöpleri bu isimle birisinin bıraktığı düşüncesini kuvvetlendirdi. Kamil Adaçam da büyük puntolarla karton üzerine ‘Bu çöpler Burcu Solmaz tarafından bırakılmıştı’, ‘Bu çöpler kendini bilmez Burcu Solmaz’ın marifetidir’ yazarak çöplerin olduğu yere koydu. Sosyal medya üzerinde de fotoğrafları paylaşan Adaçam, çevreyi kirletenlere ders verdi.

Fethiye’nin bu manzarayı hak etmediğini savunan Adaçam; “İnsana, çevreye saygısı olmayan bir vatandaş çöpleri haftalardır buraya bırakıyor. Hemen 20 metre ilerisinde çöp konteynırı olmasına rağmen cadde üzerine atıp geçiyor. Biz mahalle sakinleri olarak kimin bu çöpleri attığını göremiyorduk. En son yine çöp atıldığında poşetlerin üstünde Burcu Solmaz ismi yazılıydı. Çöp poşetlerin için alışveriş fişlerinde de yine aynı isim yazılı olunca bu çöpleri Burcu Solmaz isimli kişinin attığını düşündük. Vicdanlı bir insan bunu yapmaz, utanır. Bizde bu çöpleri atan kişiye ders olsun diye fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden paylaştık. Belki görürde bir daha çöplerini çöp kutusuna atar diye” şeklinde konuştu. 

Murat Yalçın

Etiketler: deşifre, muğla, sokağa çöp atma


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