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Sokağın ortasını telle çevirdi

Karacasu’da çay ocağı işleten Güngör Keskin, kendisine ait olduğunu iddia ettiği Cuma Mahallesinde bulunan evinin önündeki 241 metrekare yolu çitle çevirirdi.

Sokağın ortasını telle çevirdi

19 Ekim 2016 08:45

Yolun kendisine ait olduğunu inandıramadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen 48 yaşındaki Güngör Keskin, 1998’de yol geçerken kendisinden önceki ev sahibinin herhangi bir bedel almadan belediyeye verdiği tapusu itibariyle kendisine ait alanı geri aldığını ifade etti. Cuma Mahallesi Okul Altı Sokakta bulunan 722 metrakarelik alana sahip müstakil evi 1997 yılında satın alan Keskin’in 98 yılında yol geçeceği için kendisine ait alanı belediyenin kullanımına bıraktı. 2010 yılında imar planında tadilata gidilmesinin ardından 241 metrekarelik alanın kendisine ait olduğunu söyleyen Keskin, bu yıl evini satmak isteyince alıcılara yolun kendisine ait olduğuna inandıramadı. Bu nedenle evin değerinin düştüğünü söyleyen Keskin alıcıları ikna edebilmek için böyle bir yola başvurdu.

‘Kendi yerimi aldım’
Keskin “Bilen bilmeyen yol onun değil diyor. Bu yol benim diyorum olur mu öyle şey diyorlar. Alıcılar da inanmıyor yolun benim olduğuna bu yüzden ben de böyle yaptım. Meclisten geçti tapusunu aldım. 722 metrekare yerim var. Verdiğim yer hariç bana kalan yeri alıyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan yolun Keskin’e ait arazinin altından geçirilecek vatandaşın mağdur edilmeyeceği öğrenildi.


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