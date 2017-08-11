Sokak hayvanları geri dönüşüm ile beslendi

Güneş enerjisi ile çalışan pugedon isimli kutular, ön yüzünde bulunan iki gözün bir tanesine teneke kola kutusu, pet şişe, soda şişesi, meyve suyu kartonu, şampuan şişesi ve deterjan bidonları gibi atıkların atılması karşılığında, alt bölmede yer alan haznelerden birine mama döküyor. Ön yüzdeki diğer göze ise şişelerde kalan su döküldüğünde alttaki diğer hazne su ile doluyor. İlçede kedi ve köpeklerin yoğun olarak yaşadığı 8 farklı noktaya yerleştirilen pugedonlarda ayda12 bin pet ve cam şişe ile teneke kutu toplanıyor. 2 yıldır hizmette olan pugedonlar ile yaklaşık 300 bin pet ve cam şişe ile teneke kutu geri dönüşüme kazandırılırken, karşılığında yüzlerce sokak hayvanının da beslenmesi sağlandı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çevremizi temiz tutarken, sahipsiz hayvanların yiyecek ihtiyacını da karşılamak için hizmete soktuğumuz pugedonların, vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi sevindirici. Sokak hayvanları yaz aylarında su bulmakta, kış aylarında ise yiyecek bulmakta zorlanıyor. Pugedonlar can dostların her iki ihtiyacını da karşıladığı için hayatî önem taşıyor. Üstelik bunu sağlarken çevremizi de temiz tutmuş oluyoruz. Osmangazili hemşerilerimize gösterdikleri hassasiyet ve ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.