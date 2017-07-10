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Sokak hayvanları için bir kap su çağrısı

Van Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlardan ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su, bir kap yemek bırakmaları çağrısında bulundu.

Sokak hayvanları için bir kap su çağrısı

10 Temmuz 2017 15:42

Kent genelinde birçok noktaya beslenme odakları kuran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaz sıcaklarından ötürü sokak hayvanları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Özalp yolu üzerinde bulunan hayvan bakım evinin kısa bir süre içinde tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını belirten yetkililer; yaralanmış, hasta ve kendini doyuramayacak durumda olan hayvanları tedavi ederek doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor.

İnsanların sokak hayvanları konusunda yersiz bir korkuya kapıldığını belirten yetkililer; aşı ve muayeneden geçirildikten sonra kulağına küpe takılarak denetimli olarak sokağa salınan hayvanların insanlara zarar vermesi veya saldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladılar. Hayvan haklarının 5199 sayılı kanun ile güvence altına alındığını ifade eden yetkililer, şehirden başka gidecek bir yeri olmayan bu canlılarla birlikte yaşamayı öğrenme zorunluluğunun olduğunu kaydettiler.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda hayvan hakları ile ilgili eğitici dersler düzenlemeye hazırlanan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ayrıca vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için el ilanı, afiş ve billboardlar hazırlayacak. 


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