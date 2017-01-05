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Sokak hayvanları için seferber oluyorlar

Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, soğuk kış aylarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için öğretmenleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Sokak hayvanları için seferber oluyorlar

05 Ocak 2017 10:35

Öğretmenlerinin desteğiyle birlikte bir projeye imza atan öğrenciler, okul bahçesinde çeşitli yerlere yerleştirdikleri yemleme kaplarını aksatmadan dolduruyor. Kendi imkanlarıyla geri dönüşüme kazandırılabilecek eşyalardan da barınaklar yapan öğrenciler, bunları okul bahçesinde çeşitli yerlere koyarak hayvanların soğuktan korunmalarını sağlıyor. Okul yemekhanesinde artan yemek artıklarını da biriktiren öğrenciler, hem yemeklerin çöpe gitmesini engelliyor, hem de sokak hayvanlarına destek olmuş oluyor. Kendi biriktirdikleri paralar ile yem ve mama da alan öğrenciler, sadece okul bahçesindeki alanda değil, gördükleri her alanda sokak hayvanlarına yardım ettiklerini belirtiyor.

Yemekten arta kalanlar çöpe değil kaplara
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Keskin, “Okulumuzda, rehber öğretmenlerimizin gözetiminde doğal hayatı ve çevreyi koruma diye bir kulübümüz var. Bu kulüp üyesi öğrencilerimiz, hem okul bünyesi içerisinde, hem de çevremizde özellikle sokak hayvanlarına yönelik bir çalışmaları var. Bir İmam Hatip Lisesi olarak israf etmemeye ne kadar dikkat etsek bile, bizim okulumuzun yemekhanesinde biriken yemek artıklarını öğrencilerimiz bir şekilde kaplara alıyor. Bu kapları hem okul içerisindeki yemliklere, hem de gördükleri yerlerdeki kaplara dağıtmak suretiyle sokak hayvanlarını bunlardan istifade ettiriyorlar” dedi.

Öğrencilerin sorumlulukları artıyor
Okul Müdürü Keskin, proje sayesinde aynı zamanda öğrencilerin sorumluluklarının da arttığına dikkat çekerek, “Onlar için bir takım zararlardan koruma anlamında bir faaliyet olmuş oluyor, hem de öğrencilerimizin sosyal çevreye duyarlıklarının artmasını sağlıyor. Bir de insan ve Müslüman olarak sorumluluklarımız var. Öğrencilerimiz bunun da vermiş olduğu bir hazzı yaşıyor ve severek yapıyorlar. Gerçekten de Eskişehir’de çetin kış şartları içerisinde hiç üşenmeden, bıkmadan ve korkmadan, öğretmenleriyle birlikte bu faaliyetlerini sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Proje, öğretmenlerin duyarlılığı ile başladı
Proje hakkında bilgiler veren 12. sınıf öğrencileri Sümeyra Savran ve Zeynep Daştan da, projenin, öğretmenlerinin bu konu hakkındaki duyarlılıkları ile başladığı söylediler. Öğrenciler, Doğal Hayatı ve Çevreyi Koruma Kulübü olarak yaptıkları etkinlikte, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı geliştirmeyi amaçladıklarını söylediler. Sokak hayvanlarına ve diğer hayvanların da doğada yeri olduğunu hatırlatmak için birçok projeye imza atıldığına dikkat çeken öğrenciler, özellikle çetin kış şartlarında beslenmekte zorlanan canlıları unutmadıklarını hatırlattılar.

Çevredekilerin de duyarlılığı arttı
12. sınıf öğrencisi Sümeyra Savran, proje ile birlikte ailelerin ve arkadaşlarının da duyarlılığın arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Sınıftaki arkadaşların, okuldaki arkadaşların ve ailelerin duyarlılığı arttı. Artık evdeki kapları, yiyecekleri sokağa atmayıp, onlar için kaplardan barınaklar yapıyoruz. Yemek artıkları ve mamaları da bu barınaklara koyuyoruz.” 

Kadir Çetin - Selim Kuşcu
 

Etiketler: Sokak hayvanları


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