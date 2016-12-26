2012 yılında hizmete giren Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarını koruma altına almaya devam ediyor. Uzman personel tarafından klinik, tedavi, bakım, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmeti veren merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, dondurucu soğukların hakim olduğu bugünlerde tüm imkanlarla sokak hayvanlarına şefkat eli uzattıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını belirten Sadi Kurtulan, 2016 yılında 621 hayvanın aşılandığını, 217'sinin tedavi edildiğini ve 131'inin de sahiplendirildiğini dile getirerek, "Hayvanların bakım ve tedavileri noktasında geçmiş yıllara nazaran daha iyi seviyedeyiz. Şu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının beslenmesine ve korunmasına ayrı önem veriyoruz. Ekiplerimiz ayrıca belirlenen yedi noktada hayvanların beslenmelerini sağlıyor. Sokak hayvanlarına her türlü veterinerlik hizmetlerinin verildiği bu merkezin şartlarını daha da iyileştireceğiz. Can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hayvan severler de merkezimizin kapısını çalabilir" dedi.

Adem Tunçer