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Sokak hayvanlarını üşümesin diye battaniyelere sardılar

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sokak hayvanlarına, Bakırköy sakinleri sahip çıktı. Sokak hayvanlarına mama veren vatandaşlar, hayvanları battaniye ile ısıttı.

Sokak hayvanlarını üşümesin diye battaniyelere sardılar

08 Ocak 2017 14:29
Sokak hayvanlarını üşümesin diye battaniyelere sardılar - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Bakırköylü hayvanseverler sahip çıktı. Ataköy'de özel bir alışveriş merkezi önünde koruluğu mesken tutan sokak hayvanlarını battaniyelere sararak ısıtan Bakırköy sakinleri, hayvanlara mama verdi. 3 gündür sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besleyen vatandaşlar, sokak hayvanlarına duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Sokak hayvanlarını battaniyelere sardılar
Sokak hayvanlarına sevgi gösterilmesini isteyen Nuray Atalay isimli vatandaş, "Bunlar sokak hayvanları olduğu için yazın besleniyorlar, kışın bırakılıyorlar. Biz de sahipleniyoruz. Biz duyarlı vatandaşlar olarak buraya gelip besliyoruz. Özellikle soğuk havalarda, battaniye örtüp altlarına karton koyuyoruz. En azından üşümesinler öksürmesinler. Bize Allah'ın bir hediyesi onlar, onlara sevgi ve şefkat gösterelim" dedi. 

Emrah Kuş
 

Etiketler: Sokak hayvanları


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