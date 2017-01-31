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Sokak kedilerine dubleks rahatlık

Balıkesir'in merkez Karesi Belediyesi, sokak kedilerinin soğuk kış günlerinde daha rahat bir ortamda yaşayabilmeleri için şehrin belli noktalarına ahşaptan yapılmış iki katlı kedi evleri yerleştirdi. Sokak köpekleri için yapılan evlerden sonra hayata geçirilen kedi evleri projesi ise hayvanseverlerden tam not aldı.

Sokak kedilerine dubleks rahatlık

31 Ocak 2017 09:07
Sokak kedilerine dubleks rahatlık - Tıkla İzle

Karesi Belediyesi, soğuk kış aylarında sokak kedilerinin bakımı ve barınmaları için 'Kedi Evi' projesini hayata geçirdi. Proje ile kediler artık kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunacak. Hayvan ve doğa sevgisi kazandırmayı amaçlayan, insanlar kadar hayvanların da yaşam hakkına sahip çıkan Karesi Belediyesi, proje kapsamında ilk 'Kedi Evi'ni Çay Mahallesi'ne yerleştirdi. Uygulama ile birlikte belediye ve gönüllü hayvanseverler, sahipsiz sokak kedilerinin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışacak.
Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kulübeler, su geçirmez, dış hava koşullarına dayanıklı, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesi ile olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor. Kedilerin istedikleri her an rahatlıkla girip çıkabildikleri kedi evlerinin etrafı çit ile çevrili olduğu için güvenlikleri ve rahatlıkları da sağlanmış oluyor.

Sokakta yaşayan minik dostlarımız için gönüllülerle birlikte çalışma yapan Karesi Belediyesi'nin yerleştirdiği kedi evlerinin, şehrin belirli bölgelerine vatandaşların talepleri doğrultusunda yerleştirilmesi planlanıyor.
Yeni kedi evlerini yerinde gören Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Ayral Oğuzkut, projenin kediler için büyük rahatlık sağladığına dikkat çekerek Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.  

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: balıkesir, sokak kedileri


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