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Sokak kedisini tavuk dönerle besliyor

Tokat'lı 92 yaşındaki Dursun Mehmet Hekimoğlu, sokak kedisi Minnoş'u tavuk dönerle besliyor.

Sokak kedisini tavuk dönerle besliyor

27 Ekim 2016 11:17

Ardala Sokak'ta ikamet eden memur emeklisi Dursun Mehmet Hekimoğlu, evden dışarı çıktığında kendisini takip eden ve peşini bırakmayan kediyi tavuk döner alarak besliyor. 7-8 aydır kendisini yolda gördüğünde peşini bırakmadığını ifade ettiği Minnoş isimli kediye hemen hemen her gün tavuk döner aldığını ifade eden Hekimoğlu, havaların soğuması ile birlikte bir süre sonra kar yağabileceğine dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Her esnafın, vatandaşın kapısını önünde ve çevresindeki hayvanlara sahip çıkarak beslediği takdirde hayvanların özellikler yiyecek bulamadıkları kış günleri açlıktan ölmeyeceğini belirten Hekimoğlu, yemek artıklarının da toplanarak israf edilmeden bu şekilde değerlendirilebileceğinin altını çizdi. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Sokak kedisi, Tokat


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