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Sokak köpeğini bıçaklayan profesör kayıplara karıştı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. M.S.’nin kedisini öldürdüğü için bir sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğünü iddia eden hayvan hakları savunucuları, profesörün görevden ihraç edilmesini istedi. Profesör ise kayıplara karıştı.


27 Eylül 2016 16:22

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. M.S.’nin üniversite lojmanlarında ölü olarak bulduğu kedisini, köpeklerin öldürdüğünü düşünerek evinin önünde gördüğü bir sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Profesörün cezalandırılması için imza kampanyası başlatıldı
Olayı lojmanlarda kalan diğer akademisyenlerin ihbarı üzerine haber alan Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği üyeleri ise profesörün cezalandırılması ve meslekten ihraç edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını söylediler. Üniversite önünde açıklama yapan Tülay Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi’ne gerekli başvuruları yaptıklarını, böyle bir olayı gerçekleştiren kişinin görevine devam etmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

“Uysal bir köpeği bıçaklayarak ölümüne sebep oldu”
Olayın Kurban Bayramı arefesinde olduğunu söyleyen Tülay Çetin, “O gece burada hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir gece yaşandı. Bayramın 1. Günü aldığımız ihbarda ismini söylemek istemediğim görevli bir nöroloğun, sokak köpeğini bıçaklayarak katlettiğini öğrendik. Hekimin kız arkadaşının sahip olduğu bir kedi, kendiliğinden dışarıya çıkmış hiç farkına varmamışlar. Evde bulunan misafirlerin gittiği esnada kapılarında sahip oldukları kedinin ölüsünü buluyorlar. Bunun üzerine hekim mutfaktan bıçak alarak sokağa çıkıp rastgele, insana yakın, uysal hatta basına verdiği ifadelerde ayağına dolanan bir köpeği bıçaklıyor ve ölümüne sebep oluyor” dedi.

“Hekimlik görevine devam etmemeli”
Olayı gören komşularının profesörü engellemeye çalıştığını dile getiren Çetin, “Konuyu ilgili kurumlara bildirdik. Daha sonra kamuoyunun desteğine ihtiyacımız olduğu için bir imza kampanyası başlattık. Önümüzdeki hafta da bu imza kampanyasını sahaya taşıyoruz. Karşımızda bir hekim var, Hipokrat yemini etmiş. Ve bu hekim kendisini müdafaa edemeyen bir canlının yaşamını sonlandırabiliyor kendi kararıyla, öfkesine hakim olamayarak. Ve bu hekime birçok insan şifa bulmak için hastalıklarına çare bulabilmek için müracaat ediyor. O zaman bir süre sonra bu hekimin, bir hastasını da katletmesine tanık olabiliriz. Yani kesinlikle görevden men edilmeli” diye konuştu.

Bakanlık yetkilileri profesöre ulaşamadı
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen profesör hakkında işlemlerin başlatıldığını da belirten Çetin, soruşturma başlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinin ifade almak için üniversite hastanesine geldikleri ancak profesöre ulaşamadıklarını söyledi. Çetin, “Ölen köpek belediye yetkilerince alınarak götürülmüş. Bizim o saatte bilgimiz olsaydı kesinlikle hem bir köpek tarafından ölümüne sebep olunan kedinin hem de bıçaklanarak katledilen köpeğin bir klinikte ölüm sebeplerinin araştırılarak bir rapor yazılmasını isterdik” şeklinde konuştu.

Profesör telefonlarına bakmıyor
Öte yandan olayı gerçekleştirilen profesörün telefonlarına cevap vermediği ve kendisine ulaşmak isteyen hayvanseverlere hastane yönetimi tarafından görevinin başında olmadığı belirtildi. 

Gürcan Yılmaz 

Etiketler: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabil, Sokak köpeğini bıçaklayan profesör


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