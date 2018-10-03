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Sokak köpeğini tüfekle vurdu

Sokak köpeğini tüfekle vurdu
Sokak köpeğini tüfekle vurdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tüfekle ateş açarak köpeği yaraladı. Yaralı köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli veteriner hekim tarafından barınağa götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde sokak köpeği av tüfeği ile vurularak yaralandı. Sorgun Bulvarındaki refüjde acı içerisinde kıvranan köpeğe vatandaşların ihbarı üzerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli veteriner hekim müdahalede bulundu. Kanlar içerisinde kalan ve yakınına kimseyi yaklaştırmayan köpeği uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getiren veteriner hekim, köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı.

Barınakta vücudundaki saçmalar çıkarılan köpeğe serum tedavisi uygulanırken, köpeğin vücudundan 6 saçma çıkarıldığı bildirildi. 

Diğer taraftan olayı gören bazı vatandaşlar, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı 8041 Sokak'ta yasak olmasına rağmen tavuk kümesi bulunduğunu ve tavuk beslendiğini, sokak köpeklerinin bu tavuklara zarar vermesi nedeniyle kümes sahibi tarafından vurulduğunu ileri sürdü.
Arif Kaplan 

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