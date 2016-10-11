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Sokak köpekleri otomobilin tamponunu parçaladı

Sakarya’da sanayi sitesinde sürüler halinde dolaşan sokak köpekleri, park halindeki otomobilin tamponunu parçaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen otomobil sahibi Cem Acar, yeni aldığı otomobilini köpeklerin parçaladığını görünce şaşırdı.

Sokak köpekleri otomobilin tamponunu parçaladı

11 Ekim 2016 18:50

Sakarya’da güvenlik kameralarına yansıyan enteresan olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Modern Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, Cem Acar isimli otomobil tamircisi yaklaşık bir ay önce iş yerine geldiğinde 2014 model otomobilinin ön tamponunu parçalanmış halde buldu. Olayın ilk anda hırsızlık olduğunu düşünen Acar, durumu polise bildirdi. Polislerin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin park halindeki otomobilin tamponunu parçaladığı görüldü.
Güvenlik kameralarını izlediğinde şaşıran Acar, “Polisler ile birlikte kamera görüntülerine baktık. Ondan sonra olayın nasıl olduğu ortaya çıktı. Gece sokak köpekleri otomobilin tamponlarını parçalamış. Herkes şaşırdı, çünkü enteresan bir olay. Bir tanesi gözcülük yapıyor, 8 tane köpek var. Herkes kedi olduğu için parçalamışlardır dedi. Fakat görüntülerde kedi gözükmüyor. Böyle bir şok yaşadık. Yaklaşık 5 bin lira gibi masraf oldu” diye konuştu. 

Remzi Şimşek
 

Etiketler: sokak köpekleri, tampon


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