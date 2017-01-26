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Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada

Maltepe'de sokak köpeklerini sopayla döven bir iş yeri sahibi, hayvan sever bir kadın tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle büyük tepki gösteren hayvan severler, iş yeri sahibi hakkında şikayette bulundu.

Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada

26 Ocak 2017 09:28
Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada - Tıkla İzle

Maltepe Başıbüyük'te bulunan bir mobilya dükkanının sahibi C.D., iddiaya göre dükkanına giren sokak köpeklerini sopayla dövdü. O anlar, bir hayvan sever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde C. D. elindeki sopayla dükkanın önündeki iki köpeğe vuruyor. Sopa darbesiyle inleyen köpekler, dükkanın önünde kaçıyor. Görüntülerde hayvan sever kadının dayakçı iş yeri sahibine tepkisi de yer alıyor. İş yeri sahibine bağıran kadın, onu mahkemeye vereceğini söylüyor. Dayakçı zanlı ise, hiçbir şey olmamış gibi dükkandan uzaklaşıyor.

Etiketler: dayak, maltepe, sokak köpekleri


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