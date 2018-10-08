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Sokak magandaları her yere zarar vermeye başladı

Sokak magandaları her yere zarar vermeye başladı
Sokak magandaları her yere zarar vermeye başladı

Aydın’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için oluşturulan Kızılay’a ait kıyafet bankası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalandı. Yaşanan durum gören herkesi üzerken kıyafet bankasını parçalayıp içindeki kıyafetleri de yola döken kişi ya da kişilerin arandığı belirtildi.

Aydın'da bir süre önce şehrin değişik noktalarına ‘Alan el ile veren el birbirini görmesin, ihtiyaç sahipleri üzülmesin' düşüncesi kıyafet bankaları kuruldu. Vatandaşlar temiz ve giyilebilir durumdaki kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bu yöntem ile ulaştırıyordu. Gece yarısı Aydın Efeler ilçe merkezi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan kıyafet bankasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Yaşanan durumun üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar, “İhtiyacı olan herkes bırakılan kıyafetleri alabilir ama bunu zarar vermek normal bir insanın işi olamaz” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.
 

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