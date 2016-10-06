Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Y.(25) bulvar üzerinde arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Bu sırada Mücahit Y.’nin yanına gelen kimliği belirsiz şahıslar iddiaya göre Mücahit Y.den para istedi. Bunun üzerine Mücahit Y. ile kendisinden para isteyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mücahit Y. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Mücahit Y.’nin yere kanlar içerisinde yere yığıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mücahit Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mücahit Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Beşer