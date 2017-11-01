Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2405 sokakta meydana geldi. 24 yaşındaki Sedat E., yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma bir anda kavga dönüşünce, kimliği belirlenemeyen kişi Sedat E.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sedat E. sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye