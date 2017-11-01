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Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

01 Kasım 2017 23:14

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2405 sokakta meydana geldi. 24 yaşındaki Sedat E., yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma bir anda kavga dönüşünce, kimliği belirlenemeyen kişi Sedat E.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sedat E. sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, bıçaklama, genç, hayatını kaybetti

 

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