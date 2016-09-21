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Sokak ortasında bıçaklandı

Konya’da Suriyeli uyruklu bir genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında bıçakla yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklandı

21 Eylül 2016 23:43

 Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Raşit K.'yi kaldırım üzerinde kanlar içinde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından, ayağında ve başında bıçak yarası bulunan Raşit K., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Raşit K’nin polise verdiği ilk ifadede kendisini takip eden 4 kişi tarafından bıçaklanarak telefonunun gasp edildiğini söylediği iddia edildi.

Yere yığıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı

Bıçakla yaralanarak ağır yaralanan Raşit K’nin yere yığıldı an civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Raşit K’nin koşarak geldiği ve kaldırım üzerine yığıldığı görülüyor. Görüntülerde Raşit K’nin yere düştüğünü gören vatandaşların sağlık ekipleri gelene kadar şahsa yardım ettiği görülüyor.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Mustafa Beşer
KONYA


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