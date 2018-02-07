Sokak ortasında boşanmak üzere olduğu karısının boğazını kesti

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Şişli Aytekin Kotil Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir spor salonunda çalışan Leyla K., meyve almak için caddedeki manava gitti. Alışverişin ardından iş yerine geri dönen Leyla K., yolda boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğradı. Mecidiyeköy'de bir tekstil atölyesinden çalıştığı öğrenilen Ali K., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın bir anda kanla içerisinde yerde kalırken, çevredeki vatandaşlar ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Leyla K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leyla K.'den geriye manavdan aldığı ve saldırı sırasında yere düşen kanlı portakal poşeti kaldı.

Kızgın koca Ali K. ise polise giderek teslim oldu.

Murat Horoz

