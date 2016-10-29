Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'nde oturan Sevinç Taştan (23), 8 yıl önce lisede okurken Sait Durak (27) ile ailesinin izin vermemesine rağmen 8 yıl önce evlendi. İddiaya göre, Sevinç Taştan evlendikten 1 yıl sonra anne olmasına rağmen hamileyken bile dayak yedi. Genç kadın, 2 yıl önce şiddet uygulayan kocası Sait Durak’dan boşanmaya karar verip ayrıldı.

Sait Durak, genç kadını, 28 Ağustos'ta bir marketin içerisinde yakalayarak sokağa çıkarıp saçlarından sürükledi, bıçakla tehdit etti.

Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden ayrılan Durak, 3 gün sonra, 31 Ağustos'ta bu kez evinin önünde Sevinç Taştan’ı pompalı tüfekle ayaklarından vurdu. Bu sırada 6 yaşındaki bir çocuk seken saçmalardan yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bir ekip Sevinç Taştan’ın evini koruma altına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Önleme Bürosu ekipleri de Sait Durak'ın Denizli Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adam yaralamak ve hırsızlık gibi 4 ayrı suçtan yakalama kararıyla aranan Sait Durak, eve operasyon düzenleyen polis tarafından yakalandı.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Denizli Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Burada, Sait Durak’ın annesi Nurcan Durak (48) oğlunun suçsuz olduğunu, Sevinç Taştan’ın oğlunu tahrik ettiğini söyledi. Durak, “Benim oğlumu bu duruma getiren o kız” dedi. Oğlunun tahrik edildiği için vurduğunu söyleyen anne Nurcan Durak, “Oğlumu mecbur bıraktığı için bunları işledi. Benim oğlumdan hamileydi. Oğlum cezaevindeyken geldi sonra ne yaptı etti bilmiyorum 4,5 aylık çocuğu düşürdü” dedi.

Umutcan İşledici

